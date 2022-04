Quán bánh xèo tính tiền gian dối, con trai chủ quán đánh chảy máu đầu khi khách phản ứng

Ngày 25/4, Công an phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết đang điều tra vụ việc khách đến ăn tại quán bánh xèo mực ở địa chỉ 72 đường Xuân Diệu (phường Hải Cảng) bị đánh gây thương tích, chảy máu đầu.

Theo thông tin ban đầu, ngày 24/4, gia đình chị L.T.L (trú TP Quy Nhơn) đến ăn sáng tại quán bánh xèo ở địa chỉ 72 đường Xuân Diệu. Khi tính tiền, gia đình chị L phát hiện quán tính tăng thêm 20 cái bánh xèo mực so với số bánh đã ăn nên phản ánh với quán. Tuy nhiên, chủ quán không tiếp nhận phản ánh, tính lại số tiền mà lớn tiếng chửi bới khách hàng.

"Gia đình tôi ăn 60 cái bánh. Họ tính 80 cái. Mỗi cái bánh chỉ 8.000 đồng nhưng việc tính gian như vậy là không được nên chúng tôi mới nói với họ. Họ không tiếp thu để thay đổi mà còn bị người phụ nữ là chủ quán chửi bới tục tĩu", đại diện gia đình chị bức xúc.

Theo phản ánh của gia đình nạn nhân, khi chủ quán đang chửi bới khách hàng thì xuất hiện 1 nam thanh niên. Người thanh niên này sau đó dùng bàn, ghế tấn công khách.

Công an phường Hải Cảng đến hiện trường xử lý vụ việc.

"Thanh niên này đi từ trong quán ra rồi lấy bàn, ghế tấn công chúng tôi. Dì L tôi đứng trước nên bị ném trúng dẫn đến bị thương ở tay, chảy máu ở phần đầu. Chúng tôi thật sự bất ngờ với cách làm ăn gian dối, coi thường khách hàng và giang hồ của quán bánh xèo này", gia đình bà L nói.

Công an phường Hải Cảng cho biết sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc đã đến hiện trường để tiến hành xử lý. Tại hiện trường, cơ quan công an đã đưa nạn nhân bị thương đến cơ sở y tế điều trị.

Ngoài ra, cơ quan công an xác định nam thanh niên có hành vi cố ý gây thương tích đối với bà L là Nguyễn Hữu An (23 tuổi, trú phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn), con trai của chú quán.

Ngoài việc có đơn tố cáo, gia đình nạn nhân còn cung cấp đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh nữ chủ quán bánh xèo chửi bới khách. Trong clip, người phụ nữ là chủ quán chửi bới tục tĩu, thách thức khách và liên tục khẳng định không trả lại số tiền đã tính gian lận. Nhóm khách trong clip bày tỏ sự thất vọng đối với cách làm ăn của quán. Cả 2 bên sau đó đều có lời qua tiếng lại rất to tiếng.

Vết thương của nạn nhân

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, giám định thương tích đối với bà L để có cơ sở xử lý hành vi của An theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, cơ quan công an cho hay đang xác định việc tính tiền gian dối của quán bánh xèo 72 đường Xuân Diệu để có hành vi xử lý.

"Quán này đã có 1 số lần khách phản ánh tính tiền gian. Sự việc lần này họ không chịu tiếp thu phản ánh của khách mà còn có hành động chửi bới, đánh khách là rất tiêu cực.

Chúng tôi sẽ điều tra xử lý nghiêm để ngăn chặn những hành vi bán hàng thiếu văn hoá như trên", đại diện công an phường Hải Cảng nói.

Clip ghi lại sự việc xảy ra ở quán bánh xèo 72 đường Xuân Diệu (Quy Nhơn)

https://soha.vn/quan-banh-xeo-tinh-tien-gian-doi-con-trai-chu-quan-danh-chay-mau-dau-khi-khach-phan-ung-20220425134912545.htm