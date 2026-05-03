Quân A.P úp mở chuyện tổ chức đám cưới với bà xã yêu 14 năm

Minh Ngọc |

Quân A.P và Lê Khanh đã đồng hành bên cạnh nhau hơn một thập kỷ.

Trong showbiz Việt, Quân A.P vốn nổi tiếng là nghệ sĩ khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Dù được khui chuyện đã có vợ, thậm chí bí mật có con, nam ca sĩ vẫn giữ im lặng và chưa từng lên tiếng trực tiếp. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, anh bắt đầu thoải mái hơn khi nhắc đến chuyện tình cảm trước công chúng.

Quân A.P mới đây khiến cư dân mạng xôn xao khi có phát ngôn úp mở liên quan đến chuyện tổ chức đám cưới với bà xã Lê Khanh. Trong clip, nam ca sĩ bất ngờ khi được hỏi thẳng: "Vậy thì cho em hỏi là cô dâu của mình đâu ạ?".

Trước câu hỏi này, Quân A.P không né tránh mà mỉm cười đáp lại: "Câu trả lời này tôi sẽ trả lời vào cuối năm nay". Chính câu nói lấp lửng của giọng ca sinh năm 1997 nhanh chóng làm dấy lên nghi vấn anh và bà xã rục rịch tổ chức tin vui vào năm 2026. Đoạn clip sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo netizen.

Quân A.P trả lời úp mở khi được hỏi về chuyện kết hôn.

Quân A.P úp mở chuyện tổ chức đám cưới với bà xã yêu 14 năm- Ảnh 1.

Nhiều người cho rằng cách trả lời của Quân A.P ngầm xác nhận chuyện lập gia đình đã nằm trong kế hoạch, chỉ còn chờ thời điểm phù hợp để công bố.

Chuyện tình cảm của Quân A.P bắt đầu nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả sau khi anh tham gia Anh trai say hi mùa đầu tiên. Thời điểm đó, cư dân mạng liên tục soi ra loạt "hint" cho thấy mối quan hệ đặc biệt giữa nam ca sĩ và Lê Khanh, từ những lần check-in tại cùng địa điểm du lịch cho đến việc Lê Khanh được vào hậu trường concert để chụp ảnh thân thiết cùng dàn nghệ sĩ.

Đến tháng 10/2024, mạng xã hội tiếp tục xôn xao trước thông tin Quân A.P đã bí mật kết hôn và có con với bạn gái lâu năm. Tuy nhiên, trước hàng loạt bàn tán từ cư dân mạng, nam ca sĩ vẫn giữ im lặng và không đưa ra phản hồi chính thức.

Quân A.P úp mở chuyện tổ chức đám cưới với bà xã yêu 14 năm- Ảnh 2.

Cặp đôi được cho là đã đồng hành bên nhau suốt hơn một thập kỷ.

Quân A.P và Lê Khanh quen biết và gắn bó với nhau từ thời còn đi học. Lê Khanh là mối tình đầu của nam ca sĩ. Từ năm 2012, khi cả hai còn học lớp 9, Quân A.P từng công khai đăng ảnh chụp chung với bạn gái trên mạng xã hội. Đến những năm cuối cấp, anh còn khiến nhiều người chú ý khi tiết kiệm tiền tiêu vặt suốt nhiều tháng để mua tặng cô thỏi son trị giá khoảng 3 triệu đồng.

Chuyện tình kéo dài hơn một thập kỷ của cặp đôi từng nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ khán giả. Trong một buổi giao lưu trước đây, Quân A.P từng tiết lộ bản thân có nụ hôn đầu từ năm lớp 9 và luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho người yêu ngay từ những ngày đầu hẹn hò.

Quân A.P úp mở chuyện tổ chức đám cưới với bà xã yêu 14 năm- Ảnh 3.

Sau thời gian giấu kín, nam ca sĩ 9x đã thoải mái hơn trong việc chia sẻ chuyện tình cảm. Vừa qua, Quân A.P còn công khai nắm tay Lê Khanh trên sân khấu sự kiện.

Từ khi bắt đầu sự nghiệp, Quân A.P luôn giữ kín chuyện tình cảm. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 2/2022, anh từng chia sẻ quan điểm không muốn công khai danh tính người yêu để tránh gây áp lực cho đối phương.

Anh cho biết: "Tình yêu là chuyện của hai người nên việc chia sẻ nó với quá nhiều người sẽ tạo ra những áp lực vô hình... nếu một vài tháng hay một vài năm nữa có người yêu, tôi chắc chắn sẽ giấu đi danh tính của cô ấy trước truyền thông để tránh gây phức tạp cho cả hai bên".

Quân A.P úp mở chuyện tổ chức đám cưới với bà xã yêu 14 năm- Ảnh 4.

Khán giả đang rất mong chờ tới ngày Quân A.P chính thức thông báo tin vui tới công chúng.

