Quán ăn cổ xúy bạo lực gia đình gây phẫn nộ tại Trung Quốc

Một tiệm mì tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, miền Tây Bắc Trung Quốc , đang trở thành tâm điểm của làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi treo biểu ngữ có nội dung dường như cổ xúy cho bạo lực gia đình. Tấm băng rôn của cửa hàng ghi dòng chữ: "Nhào bột mới nhuyễn như cách đánh vợ".

Câu khẩu hiệu này bắt nguồn từ một câu ngạn ngữ cổ với nội dung: "Bột càng nhào kỹ mì càng ngon, vợ càng bị đánh càng ngoan hiền". Ngay lập tức, cộng đồng mạng Trung Quốc đồng loạt lên án cửa hàng này vì hành vi bình thường hóa bạo lực gia đình và xem thường phụ nữ.

Nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự bất bình sâu sắc trước tư duy lệch lạc này. Một ý kiến nhận định rằng bột mì khi được nhào nặn sẽ trở nên ngon hơn, nhưng phụ nữ khi bị đánh đập chỉ nhận lại những vết thương và sự sợ hãi.

Trung Quốc vẫn còn nhiều định kiến bạo lực gia đình.

Trước sức ép dư luận, ngày 13/4, cơ quan quản lý thị trường địa phương yêu cầu chủ tiệm tháo dỡ và tiêu hủy tấm băng rôn. Cơ quan chức năng cũng tiến hành giáo dục tư tưởng đối với người chịu trách nhiệm, khẳng định hành vi của cửa hàng đã vi phạm nghiêm trọng Luật Quảng cáo.

Sự việc này cũng làm dấy lên những cuộc thảo luận về việc tại sao những tư tưởng hủ lậu như vậy vẫn còn tồn tại và được công khai sử dụng trong xã hội hiện đại. Đáng quan ngại hơn, đây không phải là câu tục ngữ duy nhất mang tính bạo lực được phát hiện.

Tại một số khu vực kém phát triển, vẫn còn tồn tại những câu nói đầy xúc phạm như: " Vợ là ngựa, thích cưỡi thích đánh tùy ý " hay " Vợ không thể bị đánh chết cũng như ớt chẳng thể héo dưới ánh nắng mặt trời".

Nghệ sĩ Khâu Đào Tử, tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Tây An, thực hiện một dự án nghệ thuật lấy cảm hứng từ chính vấn đề này. Cô mời những người phụ nữ nông thôn cùng nặn "hoa mô" (bánh bao hoa) để tái hiện lại các cảnh tượng bạo lực gia đình. Khâu Đào Tử chia sẻ rằng hầu hết những người tham gia dự án đều cho biết họ đã phải nghe những câu ngạn ngữ độc hại đó từ khi còn nhỏ.

Trung Quốc đã ban hành luật chống bạo lực gia đình cấp quốc gia đầu tiên vào năm 2016. Theo dữ liệu từ Tòa án Nhân dân Tối cao, quốc gia này đã ban hành khoảng 33.000 lệnh bảo vệ an toàn cá nhân trong thập kỷ qua.

Số liệu thống kê từ Hội Liên hiệp Phụ nữ Trung Quốc và Cục Thống kê Quốc gia năm 2011 cho thấy có khoảng 24,7% phụ nữ từng trải qua bạo lực gia đình, bao gồm bạo lực thể chất, tinh thần, kiểm soát kinh tế và cưỡng bức tình dục.

Đến năm 2021, con số này được báo cáo giảm xuống 8,6% dựa trên định nghĩa mới của Luật Chống bạo lực gia đình. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia và người dân cho rằng định nghĩa hiện tại vẫn còn những lỗ hổng, đặc biệt là trong việc xác định bạo lực kinh tế hoặc bạo lực đối với những cặp đôi chưa kết hôn.

Trên thực tế, công cuộc xóa bỏ bạo lực gia đình vẫn đối mặt với nhiều rào cản tâm lý. Một bộ phận phụ nữ vẫn bị thao túng để tin rằng hành vi bạo lực của chồng là bình thường, hoặc họ quá sợ hãi sự trả thù nên không dám báo cáo chính quyền.

Những khẩu hiệu như tại quán mì ở Tây Ninh là rào cản khiến phụ nữ khó nhận thức được quyền tự bảo vệ mình. Việc tiếp tục để những tư tưởng này lưu truyền sẽ khiến cuộc chiến chống bạo lực gia đình trở nên gian nan hơn bao giờ hết.