“Quan Âm Bồ Tát” được công chúng quỳ lạy, thờ cúng liên tục gặp chuyện lạ

Rất nhiều mỹ nhân Hoa ngữ đình đám từng thử sức với vai diễn Quan Âm Bồ Tát nhưng chẳng ai có thể qua mặt được Tả Đại Phân – người chỉ cần một vai diễn duy nhất trong Tây Du Ký là đủ để tạo dấu ấn chẳng thể phai nhòa trong lòng khán giả. Nhân vật do bà thể hiện xứng đáng được xếp vào hàng kinh điển, thành công tới mức Tả Đại Phân được công chúng cúng bài, quỳ lạy ngoài đời thực.

"Quan Âm Bồ Tát" Tả Đại Phân.

Được biết, trước khi góp mặt trong Tây Du Ký, Tả Đại Phân đã hoạt động trong lĩnh vực Hý khúc rất nhiều năm và đạt được nhiều thành tích đáng nể. Năm 33 tuổi, bà được mời biểu diễn nhân vật Quan Thế Âm trên sân khấu Truy Ngư Ký và khiến đạo diễn Dương Khiết hết lời khen ngợi và còn "đặt kèo" muốn được hợp tác với bà.

Khi ấy, nữ nghệ sĩ chỉ coi đây là lời "mời lơi" khách sáo nhưng cũng vui vẻ đồng ý. Chẳng ai ngờ được, duyên phận đã đưa đẩy khiến Tả Đại Phân thực sự có cơ hội góp mặt trong bộ phim do đạo diễn Dương Khiết cầm trịch và còn đưa danh tiếng, sự nghiệp của bà lên một tầm cao mới.

Tả Đại Phân và đạo diễn Dương Khiết.

Năm 1982, Dương Khiết được giao cho trọng trách quay bộ phim Tây Du Ký – một trong "tứ đại danh tác" của đất nước tỉ dân. Nữ đạo diễn đã trăn trở rất nhiều trong việc lựa chọn diễn viên, muốn các nhân vật được thể hiện hoàn hảo nhất trên màn ảnh. Trong đó, vai diễn Quan Âm Bồ Tát đã khiến "mẹ đẻ" Tây Du Ký phải suy nghĩ rất nhiều. Lúc này, đạo diễn Dương Khiết chợt nhớ tới Tả Đại Phân – nghệ sĩ Hý khúc bà từng gặp 6 năm trước và quyết định gửi lời mời thử vai.

Ban đầu, ekip đoàn phim đều hoang mang khi thấy Dương Khiết muốn mời một nữ nghệ sĩ gần 40 tuổi cho vai diễn quan trọng thay vì một sao nữ trẻ tuổi, xinh đẹp. Thế nhưng sau khi thấy Tả Đại Phân thử trang phục, mọi người đều nhất trí cho rằng chẳng ai phù hợp với vai diễn Quan Âm Bồ Tát hơn bà được.

Để thể hiện tốt nhân vật này, Tả Đại Phân đã tới thăm rất nhiều chùa miếu, quan sát thần thái, tư thế của những bức tượng Quan Âm và từ đó thổi hồn vào vai diễn của mình. Theo nữ nghệ sĩ chia sẻ, bà đã ngắm nhìn không dưới 10.000 bức tượng, đọc rất nhiều tư liệu về vị thần tiên này. Có lẽ vì thế nên Tả Đại Phân mới có thể trở thành "Quan Âm Bồ Tát kinh điển nhất trên màn ảnh", đến nay vẫn không ai qua mặt được.

Sau khi Tây Du Ký lên sóng và gặt hái thành công rực rỡ, nhân vật do Tả Đại Phân thể hiện đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Thậm chí, khi nữ nghệ sĩ tới thăm chùa miếu, tất cả khách hành hương, thậm chí là cả các sư thầy đều phải thốt lên: "Quan Âm Bồ Tát hạ phàm!". Thậm chí, có người còn thành kính chắp tay cúng bái, dẫn con cháu đến quỳ lạy trước mặt Tả Đại Phân, hi vọng Bồ Tát hiển linh phù hộ con cháu được khỏe mạnh, bình an.

Dù Tả Đại Phân nhiều lần giải thích bà chỉ sắm vai nhân vật này trên màn ảnh nhưng vẫn được nhiều người coi như thần tiên thật sự. Thậm chí, rất nhiều gia đình còn mua bức tranh Quan Âm Bồ Tát với hình ảnh của Tả Đại Phân để thờ cúng trong nhà.

Có một điều vô cùng đặc biệt, khiến công chúng bàn tán không thôi, đó là những việc kỳ lạ diễn ra quanh Tả Đại Phân từ sau khi bà hóa thân thành Quan Âm Bồ Tát. Trong quá trình ghi hình, đoàn phim Tây Du Ký không thể tránh được việc gặp phải thời tiết không thuận lợi. Thế nhưng mỗi khi Tả Đại Phân thay trang phục Quan Âm, chuẩn bị thực hiện cảnh quay thì đoàn phim cứ như được "trời độ".

Chẳng hạn, có lần trời đang mưa rất to, Tả Đại Phân định liều mình dầm mưa để thực hiện cảnh quay vì lập tức mưa ngớt. Một lần khác, trời vốn đang âm u, nhiều mây, không hợp để quay cảnh "Phật quang phổ chiếu" (ánh hào quang của Phật giáo tỏa ra khắp nơi) nhưng khi nữ diễn viên bước vào phim trường, bầu trời đột ngột quang đãng, ánh nắng chiếu xuống bao phủ bà như một quầng sáng thiêng liêng. Điều này khiến ai nấy đều kinh ngạc, thậm chí, nhiều người còn đồn đoán về một sức mạnh thần bí mà khoa học không thể giải thích đã đồng hành cùng "Quan Âm kinh điển nhất".

Sau thành công vang dội của Tây Du Ký, Tả Đại Phân vụt sáng thành sao, trở thành cái tên được săn đón hết mực. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn quyết quay trở về với bộ môn Hý khúc, cống hiến hết mình cho nghệ thuật sân khấu.

Ngoài ra, có lẽ do ảnh hưởng của vai diễn Quan Âm, Tả Đại Phân càng thêm hướng thiện. Bà học hỏi thêm về giáo lý Phật giáo, tích cực hoạt động trong lĩnh vực từ thiện, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Giờ đây. Tả Đại Phân đã ngoài 90 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Từ gương mặt của bà, khán giả vẫn có thể nhận ra được thần thái của Quan Âm Bồ Tát từ bi hỉ xả trên màn ảnh Tây Du Ký năm nào.

Nguồn: QQ, 163