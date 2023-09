Quận 9 (Tp.Thủ Đức) xuất hiện căn biệt thự vườn giảm giá 13 tỉ đồng

Theo thông tin đăng tải từ môi giới bất động sản, căn biệt thự có giá cũ là 36 tỉ đồng (giá của thời điểm thị trường đầu năm 2022), hiện chủ nhà rao bán còn 23 tỉ (tức giảm 13 tỉ đồng – tương đương gần 40%). Đây được xem là mức giá giảm sâu so với mặt bằng chung của thị trường.

Được biết, căn biệt thự này có diện tích 939m2, trong đó có 800m2 là đất thổ cư, 139m2 là đất trồng cây lâu năm, nằm gần khu đô thị Vinhomes Grand Park, quận 9.

Theo môi giới đây là mức giá tốt của thị trường, rất hiếm khi xuất hiện trong bối cảnh thị trường bình thường.

Ghi nhận cho thấy, thời gian gần đây, tại quận 9 xuất hiện khá nhiều bất động sản rao bán giảm giá sâu so với đỉnh sốt 2019. Với nhà phố riêng lẻ giá giảm trên dưới 600 triệu đồng/căn; đất nền giảm dao động từ 300-500 triệu đồng; nhà phố, biệt thự rao bán giảm từ 1-3 tỉ đồng/căn (tuỳ căn, vị trí).

Mức độ giảm giá ở mỗi sản phẩm đã tăng lên từ 10-15% so với thời điểm rao bán cuối năm 2022, đầu năm 2023. Thanh khoản hiện đang trở lại ở các sản phẩm giảm sâu.

Môi giới cũng săn lùng các sản phẩm giá tốt tăng cường rao bán ở giai đoạn này. Theo một môi giới khu Đông Tp.HCM, mấy tháng nay gần như tháng nào cũng có giao dịch, chủ yếu ở các sản phẩm giảm giá trung bình từ 15-30% so với giá thị trường chung. So với giai đoạn đầu năm, nhà đầu tư đã chịu đi xem đất và xuống tiền, tuy nhiên sức cầu so với đầu năm 2022 chỉ bằng khoảng 20-30%.