"Quái ngư xương dài nhất thế giới" dạt vào bờ biển Đà Nẵng gây xôn xao

Con cá với thân hình dài gần 2m, màu bạc ánh kim cùng dải vây đỏ hồng nổi bật, nhiều người ví von đây là "thủy quái" hay "quái ngư" từ đại dương.

Thông tin từ Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP Đà Nẵng xác nhận, cá thể nói trên là một con cá hố rồng (còn gọi là cá mái chèo, Regalecus glesne), nặng khoảng 10kg, dài gần 2m, trôi dạt vào khu vực ven biển đường Võ Nguyên Giáp.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, một số ngư dân phát hiện xác cá lạ nổi gần dãy nhà hàng ven biển nên nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng. Tại hiện trường, con cá có thân màu bạc trắng, điểm các đốm xanh nhạt. Dọc sống lưng là dải vây dài màu đỏ hồng kéo từ đầu đến tận đuôi. Phần đầu nhỏ, miệng hướng xuống, phía dưới có các sợi râu mảnh đặc trưng. Hình dáng hiếm gặp khiến nhiều người hiếu kỳ tập trung theo dõi và chụp ảnh.

Xác cá xuất hiện trên bờ biển (ảnh:MXH).

Loài cá xương dài nhất thế giới

Theo cơ quan chức năng, đây là loài Regalecus glesne, được giới khoa học ghi nhận là loài cá xương dài nhất thế giới. Tài liệu nghiên cứu cho biết cá hố rồng có thể đạt chiều dài tối đa từ 11–17m và nặng tới khoảng 270kg, dù những cá thể có kích thước "khủng" như vậy rất hiếm khi được ghi nhận.

Loài cá này được mô tả khoa học lần đầu tiên vào năm 1772. Chúng sinh sống chủ yếu ở tầng nước rất sâu ngoài khơi, nơi ánh sáng yếu và áp suất cao. Chính vì môi trường sống đặc biệt đó mà việc quan sát, nghiên cứu cá hố rồng trong điều kiện tự nhiên gặp nhiều khó khăn.

Thức ăn chủ yếu của cá hố rồng là sinh vật phù du và các loài giáp xác nhỏ. Chúng không có răng thực sự mà sử dụng cấu trúc dạng mang lược để lọc mồi trong nước. Các chuyên gia khẳng định loài cá này hoàn toàn không gây nguy hiểm cho con người.

Vì sao cá biển sâu dạt vào bờ?

Theo các nhà khoa học, việc cá hố rồng xuất hiện trên mặt nước hoặc trôi dạt vào bờ thường liên quan đến những yếu tố bất thường như bão lớn, dòng hải lưu mạnh, thay đổi nhiệt độ nước biển hoặc cá bị thương, suy yếu trước khi chết. Do vốn sống ở độ sâu hàng trăm đến hàng nghìn mét, chúng rất hiếm khi chủ động tiến vào vùng nước nông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng Đà Nẵng đã tiến hành xử lý xác cá theo quy định nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường khu vực bãi biển.

Dù vẻ ngoài dài, mảnh và dải vây đỏ rực khiến nhiều người liên tưởng đến "quái vật biển", song cho đến nay chưa có bất kỳ ghi nhận nào cho thấy cá hố rồng gây nguy hại cho con người. Trái lại, mỗi lần loài cá này xuất hiện đều thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới khoa học và công chúng vì tính hiếm gặp.

Trong hệ sinh thái đại dương, cá hố rồng giữ vai trò nhất định trong chuỗi thức ăn. Chúng góp phần kiểm soát số lượng sinh vật phù du và giáp xác nhỏ, đồng thời trở thành nguồn thức ăn cho các loài săn mồi lớn hơn. Thông qua quá trình đó, năng lượng được chuyển hóa từ sinh vật bậc thấp lên các tầng cao hơn, giúp duy trì cân bằng sinh học ở vùng biển sâu.