Quách Ngọc Ngoan nói về số nợ 20 tỷ đồng: 'Tôi chưa xử lý xong'

Nhóm PV |

Trong cuộc phỏng vấn của Tiền Phong, Quách Ngọc Ngoan nói anh chưa xử lý xong vụ nợ nần từ 4 năm trước. Nam diễn viên cho biết phải làm nhiều nghề kiếm sống nhưng từ chối chia sẻ cụ thể công việc. Diễn viên "Trái tim què quặt" chia sẻ thêm anh tạm gác mọi thứ qua một bên, tập trung trở lại điện ảnh, từ đây đến 2/9 năm sau đóng đến 4-5 bộ phim.

sao Việt

Quách Ngọc Ngoan

