Quách Ngọc Ngoan đã dành tặng món quà đặc biệt cho con gái Sumi Thanh Nhã. Phượng Chanel tiết lộ cô bé đã vô cùng hạnh phúc.

Mới đây, doanh nhân Phượng Chanel đăng tải loạt ảnh con gái cưng đón sinh nhật cùng ba Quách Ngọc Ngoan. Nữ doanh nhân tiết lộ chồng cũ đã bay ra Hà Nội để tổ chức một sinh nhật 7 tuổi ý nghĩa dành cho con gái.

"Em tròn 7 tuổi , em hạnh phúc nhất vì được ba em bay ra tổ chức sinh nhật cho em.

Cả nhà nội, ngoại đều rất yêu em, các chị ở xa nhưng đều quay video bài hát chúc em sẽ mãi ngoan, học giỏi, vô tư như những bông hoa và luôn luôn hạnh phúc", Phượng Chanel chia sẻ.

Nhiều khán giả bất ngờ vì cô bé Sumi Thanh Nhã càng lớn càng xinh xắn, đáng yêu. Dù ba mẹ không còn sống chung, em vẫn cảm nhận được tình cảm từ cả ba và mẹ. Nhiều cư dân mạng dành lời chúc mừng sinh nhật tốt đẹp cho cô bé.

Con gái Quách Ngọc Ngoan gặp gỡ ba trong ngày sinh nhật.

Con gái Quách Ngọc Ngoan và doanh nhân Phượng Chanel - bé Sumi (tên thật Thanh Nhã) – gây chú ý khi xuất hiện bên bố trong những sự kiện gần đây. Ở tuổi lên 7, nhóc tỳ sở hữu ngoại hình cao lớn, vóc dáng bầu bĩnh cùng gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn và biểu cảm lanh lợi.

Trong những buổi cinetour ở Hà Nội, Sumi cùng Quách Ngọc Ngoan từng xuất hiện và giao lưu với khán giả. Không chỉ gây chú ý bởi diện mạo đáng yêu, Sumi còn khiến nhiều người thích thú với tính cách tình cảm và sự quấn quýt dành cho bố. Trong lần xuất hiện cùng Quách Ngọc Ngoan, cô bé luôn nắm chặt tay, không rời bố.

Cô bé Sumi quấn quýt bố khi xuất hiện tại cinetour.

Nam diễn viên cũng dành cho con sự quan tâm, chăm sóc chu đáo. Qua những khoảnh khắc được chia sẻ, có thể thấy hai bố con khá thân thiết. Sumi rất thần tượng bố và luôn hào hứng khi được đồng hành cùng anh trong các hoạt động.

Đáng chú ý, tình yêu nghệ thuật của Sumi đã được bộc lộ từ khi còn rất nhỏ. Quách Ngọc Ngoan từng tiết lộ, có giai đoạn con gái chỉ chịu ăn cơm khi được mở những bộ phim có bố đóng để xem.

Con gái ở với Phượng Chanel sau khi ba mẹ "đường ai nấy đi".

Sự yêu thích đặc biệt của bé thậm chí trở thành nguồn động viên lớn đối với nam diễn viên, thôi thúc anh tích cực tham gia các dự án phim ảnh để có thêm tác phẩm dành tặng khán giả nhí đặc biệt này.

Khi lớn hơn, ở tuổi lên 7, Sumi còn bày tỏ mong muốn được đóng phim cùng bố nếu có vai diễn phù hợp. Ước mơ đáng yêu ấy khiến nhiều người thích thú, đồng thời cho thấy Quách Ngọc Ngoan có một người hâm mộ nhí vô cùng đặc biệt ngay trong gia đình.

Bên cạnh đó, cô bé cũng là fan cứng của ca sĩ Phương Mỹ Chi. Quách Ngọc Ngoan tiết lộ từng liên hệ với Phương Mỹ Chi để con gái gặp thần tượng nhưng không thành. Sự hồn nhiên và những sở thích đáng yêu của Sumi khiến nhiều khán giả thích thú.

Sumi rất thần tượng bố và luôn hào hứng khi được đồng hành cùng anh trong các hoạt động.

Dù con gái có những biểu hiện yêu thích nghệ thuật từ sớm, Quách Ngọc Ngoan và gia đình vẫn ưu tiên việc học tập, mong bé có tuổi thơ vui vẻ và phát triển tự nhiên. Ở tuổi lên 7, Sumi đang dần hình thành cá tính riêng, vừa năng động, dạn dĩ trước đám đông, vừa có nét tình cảm, gần gũi.

Mỗi lần xuất hiện bên bố, cô bé đều nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Nhiều người cũng bày tỏ sự tò mò về diện mạo và năng khiếu của ái nữ nhà Quách Ngọc Ngoan khi trưởng thành.



