Quả xoài "tai tiếng" nhất Việt Nam: Khiến một nữ đại gia tốn cả trăm triệu vẫn chỉ biết "im lặng chịu trận"

Chuyện trồng cây ăn trái trong sân vườn vốn quen thuộc với nhiều gia đình Việt: vừa có bóng mát, vừa đẹp nhà và thỉnh thoảng lại có trái chín để thưởng thức. Nhưng đôi khi, mọi thứ không "bình yên" như ta tưởng. Cư dân mạng từng truyền tay nhau một câu chuyện khiến ai cũng "cười ra nước mắt" - tất cả bắt đầu từ một cây xoài nhìn ngoài chẳng có gì đặc biệt.

Chủ nhân của khu biệt thự - một nữ đại gia nổi tiếng với thú chơi đồ hiệu và siêu xe - ngày nào cũng để chiếc xe bạc tỷ dưới tán cây xoài trong sân. Suốt một thời gian dài, mọi thứ đều bình thường… cho đến một hôm, xoài trong vườn chín rộ. Và chỉ cần một cú "rụng" đúng thời điểm, câu chuyện lập tức đi theo hướng không ai ngờ tới.

Những quả xoài chín rơi thẳng xuống nóc ô tô, đập vào kính trước của chiếc xe trị giá hơn 2 tỷ đồng, khiến phần kính vỡ nát ngay lập tức. Cú "tấn công bất ngờ" khiến chủ nhân chỉ biết thở dài, bởi dù tức đến mấy cũng không thể trách ai ngoài… cây xoài nhà mình.

Quá bức xúc nhưng cũng đành chịu, nữ đại gia chỉ có thể lên mạng than thở về "cây xoài mất nết". Dân mạng nhìn cảnh tượng vừa thương vừa buồn cười. Bởi đúng là thiệt hại hàng trăm triệu thì không ai vui nổi, nhưng lỗi đã đến từ thứ mà ta vẫn nghĩ là… vô hại nhất.

Từ đó, cư dân mạng đùa rằng:

- Đây chính là "cây xoài đắt nhất Việt Nam".

- Những quả xoài này có giá… trăm triệu một quả.

- "Thủ phạm" hiền lành nhưng sát thương cực cao!

Câu chuyện lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội và cho đến giờ, vẫn được đào lại mỗi khi ai đó nói về những pha "tai nạn cây nhà lá vườn". Nó trở thành minh chứng sống cho việc đôi khi điều gây thiệt hại cho bạn không phải là thứ lớn lao, mà lại là… trái xoài rụng đúng chỗ.

Không chỉ nữ đại gia kia, nhiều người khác cũng từng rơi vào tình cảnh tương tự:

Xoài tiếp tục là thủ phạm trong nhiều vụ nứt kính ô tô, gây hư hỏng nặng

Dừa rơi trúng xe máy và ô tô, tạo ra những cú va đập đủ khiến chủ xe "méo mặt"

Mít chín nặng trĩu, chỉ cần rơi xuống là "toang" luôn kính ô tô

Những câu chuyện tưởng như "hài hước và vô lý" này lại xảy ra nhiều hơn người ta nghĩ. Và chúng nhắc nhẹ mọi chủ nhân phương tiện rằng: đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của… trái cây rụng. Bởi đôi khi, chỉ một quả xoài thôi cũng có thể khiến bạn mất cả trăm triệu, và không thể làm gì ngoài việc tự cười cho qua chuyện.