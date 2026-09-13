Quá tiếc cho Trương Bá Chi

Dù diện mạo hiện tại có thay đổi ra sao, không thể phủ nhận Trương Bá Chi từng là một trong những “tượng đài nhan sắc” đáng nhớ của showbiz.

Trương Bá Chi từ lâu đã là một trong những biểu tượng nhan sắc đỉnh cao, "tường thành" khó ai có thể thay thế nhờ vẻ đẹp lai sắc sảo, tự nhiên và thuần khiết. Thế nhưng, thời gian gần đây, cái tên Trương Bá Chi lại bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi gay gắt trên khắp các diễn đàn mạng xã hội xuất phát từ một loạt hình ảnh mới được hé lộ.

Thay vì những lời khen ngợi quen thuộc, diện mạo hiện tại của nữ diễn viên lại khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng, tiếc nuối. Gương mặt xuất hiện những đường nét căng phồng bất thường, phần da nhăn nhúm và mất đi sự tự nhiên vốn có đã đẩy cô vào nghi vấn lạm dụng "dao kéo" để níu kéo tuổi xuân, vô tình tự tay phá hỏng gương mặt xinh đẹp trời ban.

Gương mặt Trương Bá Chi xuất hiện những đường nét căng phồng bất thường, phần da nhăn nhúm và mất đi sự tự nhiên vốn có. Ảnh: Weibo

Điều này khiến nữ diễn viên bị nghi lạm dụng "dao kéo". Ảnh: Weibo

Dưới những bài đăng bàn tán về ngoại hình của Trương Bá Chi, cộng đồng mạng chia làm hai luồng ý kiến trái chiều rõ rệt. Một phe cho rằng nữ minh tinh quả thực đã can thiệp thẩm mỹ quá đà, tiêm botox hay căng chỉ khiến các cơ mặt trở nên cứng đơ, mất đi nét thanh tú, bay bổng từng làm say đắm hàng triệu khán giả trong Vua Hài Kịch hay Tinh Nguyện ngày trước.

Tuy nhiên, rất nhiều người hâm mộ đã lên tiếng bênh vực, cho rằng đây chỉ là những bức ảnh chụp màn hình kém chất lượng, góc quay hoặc ánh sáng không tốt nên dễ tạo ra hiểu lầm, chưa chắc nữ diễn viên đã thực hiện "dao kéo". Hơn thế nữa, cần phải nhìn nhận một thực tế khách quan rằng Trương Bá Chi nay đã bước vào độ tuổi trung niên và đã trải qua 3 lần sinh nở. Không một người phụ nữ nào có thể chống lại quy luật của tự nhiên để mãi giữ được vóc dáng và gương mặt thanh xuân không tì vết như thuở đôi mươi. Dù diện mạo hiện tại có xuất hiện vài dấu hiệu của thời gian hay những bức ảnh gây tranh cãi, cô vẫn là một trang nhan sắc đình đám của showbiz mà không ai có thể phủ nhận.

Trương Bá Chi từng là 1 trang nhan sắc đình đám. Ảnh: Weibo

Nhưng hiện tại, cô đã ở độ tuổi trung niên và có 3 con, nên lão hóa là điều không thể tránh khỏi. Ảnh: Weibo

Tranh luận về gương mặt Trương Bá Chi một lần nữa cho thấy áp lực mà những mỹ nhân nổi tiếng phải đối mặt. Khi còn trẻ, họ được ca ngợi vì vẻ đẹp. Nhưng khi bước sang tuổi trung niên, từng nếp nhăn, thay đổi trên khuôn mặt hay dấu hiệu lão hóa lại dễ dàng trở thành đề tài bàn tán. Nếu Trương Bá Chi thực sự sử dụng các phương pháp thẩm mỹ, đó cũng là lựa chọn cá nhân của cô. Còn nếu những hình ảnh gây tranh cãi chỉ đơn giản là kết quả của góc quay, ánh sáng hoặc chất lượng hình ảnh, những lời phán xét về “dao kéo phá hỏng nhan sắc” lại càng thiếu công bằng.

Bất kể diện mạo hiện tại có thay đổi ra sao, không thể phủ nhận Trương Bá Chi từng là một trong những “tượng đài nhan sắc” đáng nhớ của showbiz. Vẻ đẹp của cô từng được ghi dấu qua những vai diễn, những bộ ảnh và cả một thời kỳ điện ảnh mà nhiều khán giả vẫn nhớ đến. Nhan sắc trời ban có thể thay đổi theo năm tháng, nhưng dấu ấn của một mỹ nhân trong thời kỳ đỉnh cao thì không dễ biến mất. Có lẽ thay vì yêu cầu Trương Bá Chi phải mãi đẹp như tuổi đôi mươi, công chúng nên chấp nhận rằng ngay cả những nhan sắc đình đám nhất cũng có quyền già đi theo cách của riêng mình.

Ảnh: Weibo

công chúng nên chấp nhận rằng ngay cả những nhan sắc đình đám nhất cũng có quyền già đi theo cách của riêng mình. Ảnh: Weibo

Trương Bá Chi là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ diễn viên Hong Kong (Trung Quốc) cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Cô bước chân vào làng giải trí khi còn rất trẻ và nhanh chóng gây chú ý nhờ ngoại hình nổi bật cùng thần thái đặc biệt. Tên tuổi Trương Bá Chi bùng nổ sau khi cô tham gia bộ phim Vua hài kịch của Châu Tinh Trì. Hình ảnh cô gái trẻ có vẻ đẹp trong sáng, pha chút ngang bướng giúp Trương Bá Chi tạo được dấu ấn mạnh mẽ ngay từ những năm đầu sự nghiệp.

Sau đó, cô tiếp tục xuất hiện trong nhiều tác phẩm điện ảnh đáng chú ý, trở thành một trong những mỹ nhân được săn đón của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Không chỉ có nhan sắc, Trương Bá Chi còn được đánh giá là gương mặt có khả năng tạo hiệu ứng truyền thông mạnh. Cô từng xuất hiện trong các bộ phim như Tinh nguyện, Tuyệt thế hảo B, Sư tử Hà Đông và nhiều tác phẩm khác.

Điều đặc biệt là vẻ đẹp của Trương Bá Chi không hoàn toàn đi theo khuôn mẫu “mỹ nhân sắc sảo”. Ở cô có sự pha trộn giữa nét mong manh, trẻ trung và một chút cá tính. Chính đặc điểm này giúp hình ảnh Trương Bá Chi trở nên dễ nhận diện giữa dàn mỹ nhân màn ảnh cùng thời.

Ảnh: Weibo

Trương Bá Chi là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ diễn viên Hong Kong (Trung Quốc) cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Ảnh: Weibo

Nếu sự nghiệp của Trương Bá Chi từng gắn với hào quang màn ảnh thì đời tư của cô lại trải qua không ít sóng gió. Năm 2006, Trương Bá Chi kết hôn với nam diễn viên Tạ Đình Phong. Cặp đôi từng được xem là một trong những gia đình nổi tiếng nhất của làng giải trí. Họ có 2 con trai Lucas - Quintus trước khi cuộc hôn nhân kết thúc bằng ly hôn vào năm 2012.

Sau đó, Trương Bá Chi dành phần lớn thời gian cho việc chăm sóc các con và tiếp tục công việc nghệ thuật. Năm 2018, cô bất ngờ công bố đã sinh con trai thứ 3. Danh tính cha của đứa trẻ trở thành chủ đề được truyền thông và công chúng đặc biệt quan tâm, nhưng Trương Bá Chi lựa chọn giữ kín thông tin này. Trong nhiều năm, nữ diễn viên cũng cho thấy hình ảnh một người mẹ "siêu nhân" vừa đi làm, vừa chăm lo tốt cho 3 con trai.