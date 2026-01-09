Quá thương tâm: Nam diễn viên truyền hình vừa qua đời vì đột quỵ khi đang đi du lịch

Ngày 9/1, tờ HK01 đưa tin "ông vua truyền hình Singapore" Tạ Kim Thạch đã qua đời ở tuổi 73. Theo con gái cố diễn viên, Tạ Kim Thạch gặp nguy hiểm tính mạng và tử vong khi đang đi du lịch cùng gia đình. Nam diễn viên này đã đột ngột ngất xỉu trên tàu du lịch vào 3h sáng 2/1. Các thành viên trong nhà và nhân viên tàu du lịch đã lập tức đưa ông vào đất liền để đến bệnh viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, Tạ Kim Thạch được chẩn đoán bị đột quỵ xuất huyết não, tình trạng vô cùng nguy kịch. Các bác sĩ yêu cầu người thân chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Dù đội ngũ nhân viên y tế đã cố gắng làm đủ mọi cách để níu giữ sự sống cho Tạ Kim Thạch, nhưng ông vẫn trút hơi thở cuối cùng vào chiều 8/1.

Tạ Kim Thạch bị đột quỵ xuất huyết não và qua đời ở tuổi 73. Ảnh: HK01.

Theo con gái, lúc sinh thời, Tạ Kim Thạch được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối vào tháng 6/2024. Từ năm ngoái, sức khỏe của ông đã suy yếu, sụt cân còn 51 kg, thể trạng kém đến mức không còn có thể chống chọi với các đợt hóa trị. Dù chịu đựng đau đớn vì bệnh tật, Tạ Kim Thạch vẫn luôn giữ tinh thần tích cực, lạc quan. Dưới sự động viên của bạn bè và học trò, ông kiên cường đối mặt với bệnh tật và tiếp tục cống hiến cho công việc giảng dạy thanh nhạc cho đến những ngày cuối đời.

Lần cuối cùng Tạ Kim Thạch xuất hiện trước công chúng là vào tháng 9/2025 khi ông tham dự 1 buổi tụ họp mừng Trung thu với giới nghệ sĩ Singapore. Mặc cho sức khỏe không đảm bảo, Tạ Kim Thạch vẫn muốn con cháu đi du lịch mừng năm mới 2026. Ai ngờ, chuyến đi chơi tưởng như kỷ niệm đẹp giờ bỗng hóa bi kịch đối với người thân "ông vua truyền hình" khi Tạ Kim Thạch đột ngột qua đời.

Ông mất khi đang cùng con cháu đi du lịch đầu năm 2026. Ảnh: HK01.

Tạ Kim Thạch là diễn viên, ca sĩ kỳ cựu của showbiz Singapore. Ông nổi đình nổi đám, được xem là "ông vua truyền hình" nhờ 2 bộ phim Hoang Đường Thế Gia và Hai Bờ Cây Cầu. Ngoài ra, với album Cưỡi Bạch Mã Qua Nam Đường, ông được khán giả tôn vinh là "vua nhạc trữ tình".

Nguồn: HK01