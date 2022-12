Quà Tết khủng hút khách

Trong vai khách hàng đang tìm kiếm món quà độc, lạ có giá trị để làm quà tặng dịp Tết, phóng viên Tiền Phong được giới thiệu đủ loại quà tết lạ phong phú về chủng loại, giá cả. Trong các món quà hot năm nay, đáng chú ý là tranh đá quý. Nhiều khách hàng mạnh tay xuống tiền để làm quà tặng khi bức tranh mang ý nghĩa phong thủy, đem đến cho chủ nhân tiền tài, may mắn.

Thị trường giỏ quà Tết năm nay khá sôi động với đủ các phân khúc từ bình dân tới cao cấp. Các hệ thống siêu thị như Big C, Lottemart, Co.opmart, Winmart... năm nay cũng tập trung kích cầu người tiêu dùng bằng các hộp quà vừa với “túi tiền” trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Nếu các năm trước, đa phần các hãng, cửa hàng tung ra các hộp quà Tết có mức 300 ngàn đồng-5 triệu đồng, năm nay có thêm các sản phẩm 70 ngàn đồng -300 ngàn đồng.

Anh Minh Quân, chủ cửa hàng tranh phong thủy trên phố Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, đá gắn trong tranh thường gồm: đá rubi, sapphire, cẩm thạch, thạch anh. Đây là những loại đá khai thác từ vùng núi Yên Bái và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Hiện, cửa hàng anh bán chạy nhất bức tranh cành đào thế rồng cuộn. Tuỳ vào kích thước, tranh đá có giá lên tới hơn 200 triệu đồng/bức (1m26x1m68)... “Đa số khách mua đem biếu sếp, đối tác làm ăn. Mặt hàng này vừa sang, vừa để được lâu nên nhiều khách lựa chọn”, anh Quân nói.

Theo anh Quân, tuỳ vào yêu cầu của khách đặt, nếu gấp có thể chỉ 2 ngày, cửa hàng giao tranh ngay được cho khách. “Chúng tôi bán chủ yếu khách quen, sau đó khách lại giới thiệu bạn đến đặt mua. Mỗi tuần bán được 2 bức”, anh Quân cho hay.

Mèo vàng 50 triệu đồng/con phục vụ khách hàng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Ngoài ra, những sản phẩm cao cấp như “Cầu phong thủy thạch anh” (180-200 triệu đồng/bức); Tỳ hưu đá đen (15-20 triệu đồng/ bức); Tử Thủy Tinh Động (10-15 triệu đồng/ bức); Thất tinh trị; Rồng Phượng chầu chữ Hỷ; Voi 6 ngà; Cây nho ngọc; Lan vàng… cũng được các khách hàng VIP đặt mua làm quà tặng Tết.

Nhiều cửa hàng chuyên bán thực phẩm hạng sang cũng trưng hàng làm quà Tết. Loạt mặt hàng cao cấp như: yến sào, vi cá mập, đông trùng hạ thảo, nhung hươu tươi, hồng sâm, linh chi Hàn Quốc... đắt hàng không kém vào thời điểm này.

Tại một cửa hàng yến sào trên phố Huế (Hai Bà Trưng, Hà Nội), đại diện cửa hàng cho biết: “Tuy có nhiều sản phẩm nhưng yến sào vẫn được nhiều người lựa mua làm quà trong dịp Tết. Là thực phẩm khá đắt tiền nên chủ yếu bán theo đơn đặt hàng. Thường thì khách đặt khá sớm làm quà biếu trước Tết. Vì nếu đặt muộn, khách có muốn mua thì cửa hàng cũng không nhập thêm được để bán vì đơn vị phân phối không còn”. Theo đó, giá yến huyết đảo lên tới 40 triệu đồng/100g…

Đồ lưu niệm linh vật mèo đắt hàng

Các sản phẩm mang hình linh vật mèo đã ngập tràn thị trường quà tết ở Hà Nội với mẫu mã, giá cả đa dạng. Vì sản xuất thủ công, nên đồ lưu niệm, trang trí hình tượng mèo thường có giá khá cao. Cận Tết, xưởng chế tác của anh Lã Huy Sỹ (Đông Anh, Hà Nội) càng tất bật với những đơn đặt tượng mèo dát vàng 24K. Tùy vào kích thước, tượng mèo dát vàng loại cao cấp nhất có giá tới 50 triệu đồng.

Cửa hàng tất bật chuẩn bị cây Lan vàng bán cho khách

Bức tranh đá quý hoa đào hàng trăm triệu đồng hút khách

Dù giá cao trong phân khúc đồ lưu niệm, nhưng tượng mèo dát vàng vẫn có lượng khách hàng riêng, phục vụ nhu cầu biếu tặng, trưng bày, cầu tài lộc, bình an cho năm mới. Anh Sỹ đặt tên cho 2 loại tượng mùa tết là mèo An Viên và mèo An Vượng, biểu trưng cho sự sung túc, viên mãn, vượng khí. Toàn bộ công đoạn chế tác, từ tạo hình, đồ khuôn, dát vàng,... đều thực hiện thủ công. Các sản phẩm đều có chứng nhận giám định của Trung tâm kiểm định vàng bạc, đá quý.

Khác với vàng 24K đắt đỏ, chất liệu sơn mài đi vào thị trường quà tết theo cách giản dị hơn, nhưng không kém phần đột phá. Năm nay, nhà điêu khắc - họa sỹ Vũ Dung thiết kế tượng gia đình nhà mèo phủ sơn mài. Giá sản phẩm từ khoảng 1 triệu đồng đến vài chục triệu đồng tùy theo kích cỡ, yêu cầu thiết kế đặc biệt từ khách hàng. Do làm thủ công, số lượng sản phẩm cung ứng ra thị trường không nhiều, khách hàng “sành chơi” đã phải đặt mua từ trước Tết.

Các sản phẩm hình tượng mèo làm từ gốm, hay tranh sơn mài, tranh mạ vàng ... cũng ngập tràn thị trường Tết. Một số cửa hàng sớm đắt khách. Quản lý một cửa hàng quà tặng cao cấp ở đường Xã Đàn, Hà Nội cho biết, khách đặt mua tượng mèo vàng chủ yếu là cá nhân, có ngày cửa hàng bán được 10 - 15 đơn. Sản phẩm tầm trung với dưới 10 triệu đồng đắt khách.