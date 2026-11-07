Quá sợ nam diễn viên quay phim bị lửa bén cháy mặt: Xem clip mà điếng người, cả MXH cầu bình an

Vụ việc nam diễn viên gặp sự cố quá nguy hiểm đang khiến dư luận xôn xao.

Mạng xã hội đang xôn xao trước đoạn video ghi lại một vụ tai nạn nghiêm trọng tại Vân Nam, khi một nam diễn viên bất ngờ bị lửa bén vào mặt trong quá trình quay phim. Những hình ảnh được lan truyền nhanh chóng khiến đông đảo cư dân mạng bàng hoàng, đồng thời làm dấy lên nhiều tranh luận về công tác bảo đảm an toàn cho diễn viên khi thực hiện các cảnh quay nguy hiểm.

Những hình ảnh về tai nạn nghiêm trọng trên phim trường đang làm xôn xao mạng xã hội.

Dù đoạn video chỉ kéo dài trong 7 giây, cảnh tượng xuất hiện trong đó vẫn khiến người xem không khỏi sợ hãi. Ngọn lửa bất ngờ bùng lên trên vùng mặt của nam diễn viên, kéo theo những tiếng kêu đau đớn và sự hoảng loạn của những người có mặt tại hiện trường. Tình huống diễn ra quá nhanh khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn.

Sau khi đoạn video được chia sẻ rộng rãi, không ít cư dân mạng đặt câu hỏi về quy trình bảo đảm an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy tại phim trường. Với những cảnh quay sử dụng lửa thật, các đoàn phim cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từ thiết bị bảo hộ, nhân viên chuyên trách cho đến phương án xử lý tình huống khẩn cấp. Bên cạnh đó, nhiều người cũng băn khoăn liệu nam diễn viên có được sơ cứu đúng cách và đưa đến cơ sở y tế kịp thời hay không.

Nạn nhân được cho là Lưu Hi Mặc, nam diễn viên trẻ sinh năm 2002.

Đáng chú ý, danh tính của nạn nhân hiện vẫn chưa được xác minh chính xác. Trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng người gặp tai nạn là Lưu Hi Mặc, nam diễn viên trẻ sinh năm 2002. Anh từng đóng các phim Thiếu Niên Phái (2019), Nhị Thập Tứ Vị Noãn Phù Sinh (2022), Hoa Triêu Thu Nguyệt Dạ (2022) và Xá Đao Nhân (2024).

Ngoài ra, Lưu Hi Mặc còn được biết đến là em trai của Lưu Tư Ý, nữ KOL nổi tiếng trong lĩnh vực livestream kinh doanh ngọc phỉ thúy tại Trung Quốc. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin đang lan truyền, chưa có bằng chứng đáng tin cậy xác nhận người xuất hiện trong video chính là Lưu Hi Mặc.

Lưu Hi Mặc là em trai của KOL bán phỉ thúy nổi tiếng Lưu Tư Ý.

Dù nạn nhân là Lưu Hi Mặc, một diễn viên đóng thế hay bất kỳ ai khác, đây vẫn là sự cố đáng lo ngại. Bỏng vùng mặt có thể gây tổn thương nghiêm trọng, thậm chí để lại sẹo lâu dài tùy thuộc vào mức độ thương tích. Đối với những người hoạt động trong ngành diễn xuất, nguy cơ ảnh hưởng đến ngoại hình và công việc càng khiến dư luận thêm lo lắng.

Hiện đông đảo cư dân mạng vẫn đang chờ đợi thông tin chính thức về danh tính cũng như tình trạng sức khỏe của nạn nhân. Nhiều người gửi lời cầu chúc nam diễn viên sớm bình phục, hy vọng thương tích không quá nghiêm trọng và không để lại di chứng lâu dài:

- Bắt lửa vào tóc à? Người bình thường đã quan trọng mặt mũi rồi, diễn viên thì càng quan trọng hơn nữa. Mong không sao.

- Eo ơi này thì huỷ dung rồi còn gì nữa.

- Khổ thân, mà không biết có được sơ cứu đúng cách không nữa, huhu.

- Quay mấy cảnh này sao không thấy vật dụng chữa cháy nào để đề phòng tình huống xấu nhỉ?

- Ôi khổ thân, sao nào đang quay ở đây chắc fan lo sút vó.