Quá nổi bật trong đám cưới, cô gái bị chỉ trích "kém tinh tế", cố tình khoe body. Cộng đồng mạng đang quá khắt khe?

Trước nay, trong đám cưới, cô dâu luôn được mặc định là tâm điểm của mọi sự chú ý. Tại đó, những người tham dự cần lưu ý ranh giới giữa việc diện đồ chỉn chu tôn trọng gia chủ đồng thời cần tránh việc "lấn lướt" nhân vật chính. Không ít cuộc bàn luận trên mạng xã hội về những tình huống này.

Mới đây, một làn sóng tranh cãi dữ dội lại nổ ra xung quanh hình ảnh một cô gái diện áo dài trắng, khoe vóc dáng đồng hồ cát nóng bỏng khi tham gia lễ cưới hỏi. Nhiều ý kiến cho rằng cô nàng thiếu tinh tế, thậm chí là cố tình "giật spotlight" của cô dâu.

Nhan sắc cực phẩm vô tình thành tâm điểm thị phi

Chia sẻ những tấm hình kỷ niệm tại cổng hoa đám cưới, cô gái được biết đến là chị chú rể diện bộ áo dài trắng truyền thống, ôm sát cơ thể, tôn vinh trọn vẹn những đường cong gợi cảm và vóc dáng cao ráo. Gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng cùng thần thái tự tin khiến cô nổi bật hơn hẳn. Ngay lập tức, một bộ phận cư dân mạng đã tràn vào để lại những bình luận khiếm nhã.

Không ít ý kiến cho rằng những tấm hình đã được "chỉnh nát ảnh", bóp dáng người quá đà khiến cô dâu đứng cạnh trông "chìm" và tối màu hơn hẳn. Có người thẳng thừng nhận xét: "Không biết ai cô dâu luôn". Một số bình luận còn nặng nề hơn, nói rằng cô "khát khao làm center" (trung tâm), cố tình chọn góc chụp và tư thế đứng uốn lượn để khoe vòng ba một cách lộ liễu. Thậm chí "dáng đứng gọi vốn" hoặc nghi ngờ cô dùng phụ kiện độn quá lố.

Tiếng nói bênh vực: Đẹp không phải là lỗi!

Tuy nhiên, giữa bão gạch đá, vẫn có rất nhiều người đứng ra bảo vệ cô gái. Họ cho rằng cộng đồng mạng đang quá khắt khe và có phần "sân si" với cái đẹp: "Ủa tại bà đẹp thôi mọi người. Chứ mặc vậy tui thấy cũng bình thường mà", bình luận nhận được nhiều sự đồng tình. Mỗi người đều có quyền làm đẹp cho bản thân, nhất là trong ngày vui của em trai mình. Việc cô ấy bỏ tiền ra đầu tư trang điểm và trang phục là chuyện cá nhân, không hề xin tiền hay gây thiệt hại cho ai.

Cùng với đó, một góc nhìn khác khẳng định, người chị nổi bật là do cô ấy vốn dĩ đã có vóc dáng đẹp và gương mặt sắc sảo. Nếu một người đã đẹp, dù mặc đơn giản họ vẫn sẽ tỏa sáng. "Chị chồng mặc đơn giản rồi mà cô dâu còn đơn giản hơn nữa. Bà chị trội hơn là do cổ đẹp mấy bà ơi".

Câu chuyện vẫn đang là chủ đề được quan tâm, không dừng lại ở việc góp ý trang phục, nhiều tài khoản đã dùng những từ ngữ xúc phạm nặng nề, định giá cơ thể một cách thô thiển. Cộng đồng mạng cần có cái nhìn đa chiều hơn. Đừng để định kiến biến lời góp ý thành những mũi tên tấn công độc hại vào người khác.

Nếu theo dõi MXH, không khó để nhận ra nhân vật "chị chồng" đang gây bão mạng chính là Lệ Đặng, một gymer có tiếng với lượng người theo dõi đông đảo. Cô sở hữu vóc dáng săn chắc, đường cong nóng bỏng. Trên trang cá nhân của mình, cô không tỏ rõ thái độ gì cụ thể liên quan đến vụ việc thay vào đó là những hoạt động mạng xã hội như bình thường.

Vụ việc "chị chồng" Lệ Đặng có lẽ sẽ sớm lắng xuống nhưng cách cô giữ vững thái độ bình thản để lại ấn tượng mạnh. Trong thế giới mạng đầy rẫy những thị phi, việc biết mình là ai và kiên định với giá trị của bản thân chính là chìa khóa để vượt qua mọi bão dư luận.