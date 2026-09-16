Quá nhanh: Sân vận động lớn nhất thế giới VinFast - Trống Đồng bắt đầu thi công khán đài tầng 3, hàng loạt siêu trụ khổng lồ xuất hiện

Chỉ sau 9 tháng khởi công, sân vận động VinFast - Trống Đồng sức chứa 135.000 chỗ đang dần lộ rõ hình hài khi cả 4 khán đài đồng loạt lên tầng 3, cùng hàng loạt siêu trụ phục vụ lắp dựng mái vòm bắt đầu xuất hiện.

Tại công trường sân vận động VinFast - Trống Đồng, hàng loạt trụ tháp cao đã hình thành, trong khi các khán đài đang được thi công lên tầng 3. Theo kế hoạch, phần kết cấu bê tông cốt thép sẽ hoàn thành vào tháng 12/2026. Sau đó, dự án sẽ bước sang giai đoạn lắp dựng mái vòm, hệ thống cơ điện, mặt sân và các hạng mục kỹ thuật.

Để phục vụ thi công, dự án huy động hàng loạt hệ thống siêu trụ và tháp kích khổng lồ. Ghi nhận tại công trường, các trụ tháp cao cùng hệ thống kích nâng đang được cẩu lắp, dựng lên tại khu vực các khán đài. Đây là những kết cấu tạm và thiết bị phục vụ quá trình lắp dựng phần mái thép có trọng lượng hàng chục nghìn tấn.

Hình ảnh ghi nhận tại công trường.

Trong quá trình thi công, các module vòm thép nặng hàng trăm tấn sẽ được nâng từ mặt đất lên cao bằng hệ thống tháp kích thủy lực, sau đó cố định vào vị trí trước khi tháo dỡ hệ thống đỡ tạm. Phần mái vòm của sân vận động được thiết kế tích hợp cơ chế đóng mở tự động, với hệ gối đỡ thép đặt trên đỉnh các trụ cao gần 80 m để định vị và truyền tải trọng.

Sân vận động VinFast - Trống Đồng là trung tâm của tổ hợp Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương (Hùng Vương International Sports Complex), thuộc Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội.

Công trình có diện tích 73,3 ha, sức chứa 135.000 chỗ ngồi, được giới thiệu là sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới. Đây cũng là sân vận động có mái che đóng mở tự động quy mô lớn, được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn FIFA và ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo hướng ưu tiên công nghệ xanh.

Nếu bám sát tiến độ, hạng mục mái vòm đóng mở dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2027. Toàn bộ sân vận động dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027.

oàn bộ sân vận động dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027.

Với quy mô 135.000 chỗ ngồi, sân vận động VinFast - Trống Đồng có sức chứa gấp khoảng 3 lần Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (40.192 chỗ). Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ vượt qua Narendra Modi Stadium tại Ấn Độ với khoảng 132.000 chỗ, đồng thời lớn hơn Rungrado 1st of May Stadium tại Triều Tiên với khoảng 114.000 chỗ và AT&T Stadium tại Mỹ với hơn 80.000 chỗ.

Theo thiết kế, sân vận động VinFast - Trống Đồng hướng tới trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa và nghệ thuật quy mô lớn. Công trình được kỳ vọng có thể đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải đấu quốc tế như ASIAD, Olympic hay FIFA World Cup.