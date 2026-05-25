Quá nể phim 18+ phá kỷ lục 17 năm chưa từng xuất hiện: Nữ chính không có đỉnh nhất chỉ có đỉnh hơn

Ra mắt vào đầu tháng 5, bộ phim 18+ thuộc thể loại kinh dị Obsession (tạm dịch: Ám Ảnh) đã khiến khán giả toàn cầu sốc nặng. Dự án được sản xuất bởi Curry Barker - một YouTuber nổi tiếng với kinh phí chỉ 750 nghìn USD đã thiết lập một loạt kỷ lục doanh thu ấn tượng, trở thành tựa phim kinh phí thấp thành công nhất thế kỷ 21.

Sau tuần chiếu ra mắt đầu tiên, phim 18+ Obsession thu về hơn 23 triệu USD toàn cầu, gấp 30 lần kinh phí bỏ ra và nhanh chóng trở thành "cú hit" thương mại lớn cho ekip. Tính đến hết ngày 22/5, phim đã vượt qua mốc 40 triệu USD và là dự án hiếm hoi có doanh thu tuần thứ 2 cao vọt hơn hẳn tuần 1, chứng tỏ cho mức độ truyền miệng siêu khủng. Nhiều chuyên gia dự đoán phim có thể chạm mốc 100 triệu USD, trở thành dự án có kinh phí dưới 1 triệu USD duy nhất trong thế kỷ 21 làm được điều này. Ngoài ra, phim cũng phá kỷ lục 17 năm trời của Paranormal Activity, trở thành dự án có kinh phí thấp nhất leo lên được ngôi top 1 phòng vé Bắc Mỹ.

Theo nhiều netizen và giới phê bình, thành công lớn nhất của phim 18+ Obsession đến từ diễn xuất của nữ chính Inde Navarrette trong vai Nikki. Nội dung phim xoay quanh một loại đồ chơi kỳ lạ mang tên One Wish Willow, được đồn đoán có thể biến điều ước của người sử dụng nó thành hiện thực. Yêu thầm cô bạn thơ ấu Nikki đã lâu nhưng không dám nói, nam chính Bear (Michael Johnston) sử dụng món đồ chơi và ước được Nikki yêu hơn bất cứ ai trên đời.

Bear dùng món đồ chơi tên One Wish Willow để ước Nikki yêu mình, dẫn đến tai họa

Điều ước bất ngờ thay thành sự thật, nhưng lại biến Nikki trở thành một người hoàn toàn khác - kỳ lạ, đáng sợ và bám theo Bear mọi lúc mọi nơi. Tại đây, diễn xuất của Inde Navarrette trở thành điểm sáng khi thể hiện khéo léo một Nikki mới đầy ám ảnh, gây sốc và khó đoán, nhưng vẫn có những khoảnh khắc Nikki thật trở về thực tại đầy đáng thương. Trên MXH, những phân đoạn diễn xuất của Navarrette trở thành cơn sốt, nhận về nhiều đánh giá cao từ giới phê bình và góp phần giúp bộ phim 18+ này được chấm 95% trên Rotten Tomatoes.

Diễn xuất cuồng loạn của Inde Navarrette trong Obsession

Thậm chí, Inde Navarrette còn đang được kỳ vọng trở thành cái tên dẫn đầu đường đua Oscar 2027 tính đến thời điểm hiện tại. Nhiều khán giả mong muốn cô nhận về đề cử và vượt ra khỏi định kiến của nữ chính dòng phim kinh dị (vốn thường xuyên bị Viện Hàn lâm ngó lơ).

Inde Navarrette trở thành cái tên sáng giá cho mùa giải Oscar 2027

Ngoài ra, bộ phim 18+ này còn gây nhức nhối bởi thông điệp về cách kiểm soát trong tình yêu, khi chỉ một phút giây hèn nhát hay sai lầm có thể phá hủy cuộc đời của nhiều con người. Nhiều netizen xem Bear mới là phản diện thật sự khi chỉ với một điều ước sai lầm, anh đã khiến Nikki và nhiều người khác, trong đó có cả bản thân rơi vào ác mộng không hồi kết. Trong một phỏng vấn, đạo diễn Curry Barker "nhá hàng" sẽ lên ý tưởng cho phần tiếp theo, hoặc một series dài 8 tập khai thác sâu hơn về món đồ chơi One Wish Willow này.

nguồn: Screenrant