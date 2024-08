Quả mít 55kg ở Nghệ An ra mắt "đường đua" mít khủng, chủ nhân đem bán với mức giá không tưởng

Tiếp tục series những quả mít khủng ở Việt Nam, mới đây, Nghệ An ghi danh vào “đường đua” với “ứng viên” nặng tới 55kg.



Chia sẻ với chúng tôi, anh N.X. (ở xã Đôn Phục, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) cho biết đầu tháng 8 vừa qua, gia đình anh vừa thu hoạch quả mít có cân nặng lên tới 55kg. Anh X. cung cấp thêm hình ảnh về quả mít nằm chềnh ềnh trên cân với chiếc kim chỉ vào số 55. Trong bức ảnh, quả mít có bề ngang to hơn thân người anh X.

Người đàn ông tiết lộ, cây mít của nhà đã trồng được 4 năm, là giống mít dai cũ. Trước sự tò mò của nhiều người về việc gia đình chăm sóc ra sao mà cây lại cho quả khổng lồ như vậy? Gia chủ chia sẻ cây được chăm sóc bình thường, không có gì đặc biệt.

Anh X. và quả mít khủng trong vườn nhà.

Sau khi thu hoạch, anh X. đã bán quả mít cho người quen với mức giá chỉ hơn 200 nghìn đồng. Mức giá này khiến nhiều người bất ngờ vì quá rẻ, tính ra chỉ khoảng gần 4.000 đồng/kg, trong khi giá mít hiện tại trung bình khoảng 15.000 - 25.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, anh X. nói thêm giá trên là anh bán theo kiểu vừa bán vừa tặng để mọi người bổ ăn cho vui.

Quả mít nặng tới 55kg nhưng chủ nhân chỉ bán với giá hơn 200 nghìn đồng.

Trước "ứng viên" 55kg này, mạng xã hội từng xôn xao với nhiều quả mít cỡ đại như: Mít ở Hà Nội nặng 43kg, mít Hải Dương 54,5kg, mít Thanh Hóa, Lạng Sơn cùng 56kg và đặc biệt là trái mít gần 70kg ở Bắc Giang đang giữ kỷ lục khủng nhất về cân nặng.

Chủ nhân của những quả mít “siêu to khổng lồ” đều chia sẻ, họ không có chế độ chăm sóc đặc biệt nào cho cây và đoán rằng mít to là do giống. Những quả mít khủng bổ ra bên trong thường có múi to, dày, dài gần bằng bàn tay người lớn, thơm ngon, ngọt, vàng ươm, ngay cả phần xơ cũng rất ngon.

Quả mít 43kg ở Hà Nội.

Mít Hải Dương 54,5kg.

Mít Thanh Hóa 56kg.

"Ứng viên" mít Lạng Sơn nặng 56kg.

Mít Bắc Giang 70kg.

Ảnh: NVCC