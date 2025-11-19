Quá khủng: Cửa ngõ Hà Nội sắp có “siêu đô thị” hơn 3.300 ha kết nối sân bay 5 sao hàng đầu thế giới đầu tiên tại miền Bắc, dự kiến đón 230.000 người dân về ở

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký quyết định giao nhiệm vụ lập quy hoạch hai phân khu đô thị E5-1A và E5-1B theo tỷ lệ 1/2.000.

Hai phân khu này nằm ở cửa ngõ Đông Bắc Thủ đô, thuộc địa bàn xã Đông Anh và Phù Đổng. Phạm vi nghiên cứu được giới hạn bởi nhiều khu vực trọng điểm: phía Bắc tiếp giáp phân khu đô thị thuộc xã Thư Lâm; phía Tây Nam chạy dọc tuyến đê sông Đuống; phía Đông Nam kết nối khu vực mở rộng phía Đông đô thị trung tâm; phía Tây Bắc liền kề các phân khu XB-2 và E2-4; phía Đông Bắc giáp đường Vành đai 3 và địa phận tỉnh Bắc Ninh – nơi đang xúc tiến đầu tư sân bay Gia Bình với tổng vốn gần 200.000 tỷ đồng.

Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch gần 3.300 ha, với quy mô dân số dự kiến đến năm 2045 đạt 220.000 – 230.000 người.

Theo định hướng phát triển, khu vực này sẽ trở thành phần mở rộng của đô thị trung tâm, giữ vai trò cửa ngõ phía Đông Bắc Hà Nội với hệ thống hạ tầng hiện đại, đồng bộ và khả năng kết nối mạnh với vùng nông thôn lân cận.

Đồ án quy hoạch phân khu dự kiến phân bổ đa dạng chức năng sử dụng đất, bao gồm: đất ở, đất hỗn hợp, công trình công cộng cấp đô thị, trường THPT, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật, trung tâm văn hóa – thể thao, đất đào tạo, y tế, tôn giáo – di tích, an ninh, mặt nước, giao thông… Đáng chú ý, một phần diện tích được định hướng phát triển theo mô hình TOD (Transit Oriented Development), tận dụng lợi thế giao thông để hình thành trục đô thị mới.

Khu vực này dự kiến trở thành trung tâm dịch vụ logistics và thương mại chất lượng cao, phục vụ hành lang kinh tế hướng biển, đồng thời khai thác hiệu quả hệ thống đường sắt quốc gia và vận tải đường thủy. Các trung tâm nghiên cứu khoa học – công nghệ, giáo dục đào tạo cấp vùng, tổ hợp y tế chất lượng cao, trung tâm vui chơi giải trí và công viên chuyên đề mang tầm quốc tế cũng sẽ được hình thành, tạo điểm nhấn mới cho cửa ngõ phía Đông Bắc Thủ đô.

Phía Đông Bắc dự án giáp đường Vành đai 3 và địa phận tỉnh Bắc Ninh – nơi đang xúc tiến đầu tư sân bay Gia Bình với tổng vốn gần 200.000 tỷ đồng (Ảnh minh hoạ).

Song song với diễn biến quy hoạch hai phân khu đô thị E5-1A và E5-1B, chiều 13/11, tại Kỳ họp chuyên đề thứ 27, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội. Dự án có tổng chiều dài khoảng 14km, tuyến đường đi qua địa bàn các xã Thuận An, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh, thành phố Hà Nội và các phường Từ Sơn, Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh.

Dự án được CTCP Tập đoàn Mặt trời đề xuất, thực hiện theo phương thức (PPP), loại hợp đồng Xây dựng Chuyển giao (BT). Dự kiến quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư rộng khoảng 405 ha, sẽ được bố trí tại xã Đông Anh và xã Phù Đổng nằm trong phân khu dự kiến E5-1A+E5-1B nói trên.

Về sân bay Gia Bình, ngày 14/11, Chính phủ đã trình Quốc hội chủ trương đầu tư. Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường do Tập đoàn Masterise công bố tháng 11/2025, sân bay Gia Bình dự kiến sử dụng gần 1.885 ha đất tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Lâm Thao và Nhân Thắng.

Tổng mức đầu tư dự kiến dự án là 196.378 tỷ đồng cho hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 cần 141.236 tỷ đồng. Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đạt tiêu chuẩn 4F, đáp ứng 30 triệu khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa vào năm 2030; đến năm 2050, công suất nâng lên 50 triệu khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Sân bay Gia Bình được định hướng đạt chuẩn dịch vụ 5 sao quốc tế, nằm trong top 10 cảng hàng không hàng đầu thế giới theo tiêu chí Skytrax và nằm trong nhóm sân bay có trải nghiệm hành khách xuất sắc (ASQ) theo đánh giá của Hội đồng Sân bay Quốc tế (ACI). Công trình này hướng tới là cửa ngõ hàng không của miền Bắc, là cảng hàng không trung chuyển hành khách, hàng hóa và cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu máy bay (MRO) của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.