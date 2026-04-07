Quá khứ khó tin của nữ pháp sư sinh năm 1993: Idol nhóm nhạc nữ nổi tiếng, có luôn cả bằng trọng tài bóng đá

Park Seo Hwi đang là cái tên cực hot trên mạng xã hội Hàn Quốc. Hành trình sự nghiệp của cô gái sinh năm 1993 khiến dân tình khâm phục vì quá đỗi đa năng và thú vị. Park Seo Hwi tham gia nhiều lĩnh vực khác nhau, là "người trong muôn nghề" đúng nghĩa.

Ban đầu, cô theo học đại học như các bạn cùng trang lứa. Với ngoại hình xinh đẹp và tính cách hướng ngoại, Park Seo Hwi có biệt danh là "ulzzang của Đại học Korea" - 1 trong 3 trường đại học hàng đầu Hàn Quốc. Có thể thấy rằng ngay còn khi đi học, Park Seo Hwi đã có năng lực và nhan sắc không vừa.

Trong năm 2013, Park Seo Hwi ra mắt cùng nhóm nhạc nữ LPG với nghệ danh A-Yul. Đáng tiếc rằng nhóm nhạc này không đạt được thành công, không thể thoát kiếp "nugu" ở Kpop đất chật người đông. Park Seo Hwi chỉ ở lại với nhóm đến năm 2014, sau đó cô ra mắt solo với 2 single.

Trong cùng năm 2014, cô gái đa tài này "nhảy việc" và trở thành phát thanh viên tại SPOTV, Yonhap News TV và Ariang TV. Cô đã có 11 năm theo đuổi sự nghiệp phát thanh viên, bình luận viên cho các giải đấu bóng chày, các giải LOL, biên tập viên cho tạp chí Dugout.

Trong năm 2019, Park Seo Hwi lại "đổi gió" trở thành người mẫu thể thao và giành giải nhất một số cuộc thi quốc tế. Thỉnh thoảng, cô cũng tham gia đóng 1 số vai phụ trong các bộ phim. Chưa dừng lại tại đây, đến năm 2024, cô đỗ bằng trọng tài bóng đá futsal và theo đuổi đam mê này, tham gia chương trình tạp kỹ về thể thao, gia nhập FC Anaconda.

Năm 2025 đến, Park Seo Hwi thử sức với kinh doanh, mở nhà hàng đồ nướng ở Suwon và tích cực lăng xê trên mạng xã hội. Các FC và cơ quan cô từng làm việc đã gửi hoa chúc mừng. Nhà hàng cũng làm ăn tương đối khấm khá.

Nhưng đây chưa phải bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp của mỹ nhân sinh năm 1993. Năm 2026, cô gia nhập giới tâm linh và trở thành một pháp sư, tận dụng thế mạnh ngoại ngữ để quảng bá văn hóa tâm linh truyền thống của Hàn Quốc ra thế giới.

Phóng viên đã đến gặp Park Seo Hwi ở nơi làm việc hiện tại - một ngôi đền ở trung tâm Seoul. Cô diện trang phục truyền thống màu trắng và giải thích lý do vì sao theo đuổi con đường này: "Tôi liên tục mơ thấy các thành viên trong gia đình mình qua đời. Những giấc mơ đó sống động đến nỗi tôi tỉnh dậy la hét và khóc. Khi tôi đi xem bói, tôi được bảo rằng, 'Cô tràn đầy các linh hồn.' Tôi được cho biết rằng nếu tôi không trải qua nghi lễ nhập môn tâm linh, những giấc mơ đó có thể trở thành lời tiên tri. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chọn con đường này để bảo vệ gia đình mình".

Chứng kiến con gái từ bỏ sự nghiệp hào nhoáng để trở thành một pháp sư là điều vô cùng đau lòng đối với cha mẹ cô. Park Seo Hwi nhớ lại cảnh cha mình bật khóc nức nở vào ngày lễ nhập môn và nói rằng: "Tôi cảm thấy như mình đang trở thành một kẻ tội lỗi trong mắt cha mẹ vậy"

Cha cô - người đã đồng hành cùng cô trong hành trình tâm linh - cũng bày tỏ nỗi buồn: “Con bé là một học sinh giỏi, tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng, và chúng tôi đã nuôi dạy con bé mà không thiếu thốn gì. Tôi cảm thấy rất tồi tệ về con gái mình, điều này làm tan nát trái tim tôi”. Rồi cuối cùng ông bật khóc nức nở. Park Seo Hwi cũng chia sẻ rằng cô tránh mời bố mẹ đến đền thờ vì sợ điều đó sẽ khiến bố cô càng thêm buồn. Tuy nhiên, cô gái sinh năm 1993 bày tỏ hy vọng một ngày nào đó sẽ tự tin mời họ đến, giờ đây cô cảm thấy bình yên hơn với con đường mình đang đi.

Song song với công việc pháp sư, Park Seo Hwi vẫn làm influencer, quay video mukbang, làm video quảng cáo trên mạng xã hội. Ngoài ra, cựu idol này thành thạo tận 5 thứ tiếng Hàn, Anh, Pháp, Nhật, Trung. Cô còn là võ sĩ Taekwondo đai đen tứ đẳng, kinh nghiệm thi đấu bóng chày nghiệp dư...

Nói về sự đa tài của mình, Park Seo Hwi chỉ khiêm tốn chia sẻ: "Tôi từng làm 5 công việc một lúc. Có thể nói rằng không có công việc bán thời gian nào mà tôi chưa từng thử. Tôi từng làm trợ lý biên tập sách và in ấn ở xưởng in, người mẫu thực phẩm siêu thị, nhân viên ở hội trường cưới, lắp ráp LEGO,... Tôi có tổng cộng 12 chứng chỉ, bao gồm kỹ thuật viên ẩm thực và tư vấn trị liệu tâm lý mỹ thuật. Nhiều khi mọi người hỏi tôi thực sự làm gì, tôi chỉ đơn giản là cố gắng hết mình trong bất kỳ nhiệm vụ nào được giao. Tôi không có mục tiêu nghề nghiệp nhất định mà chỉ theo đuổi ước mơ của mình với tư cách là Park Seo Hwi. Tôi sẽ không bao giờ ngừng thử thách chính mình".

