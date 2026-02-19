Quá khứ giấu kỹ của Angelababy bại lộ vào mùng 2 Tết

Angelababy từ lâu đã được xem như biểu tượng sắc đẹp của thế hệ tiểu hoa đán 8X hàng đầu Cbiz. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn bị không ít khán giả nghi phẫu thuật thẩm mỹ độn cằm, cắt mí, nâng mũi để cải thiện nhan sắc. Trước nghi án dao kéo, Angelababy luôn phủ nhận. Cô chia sẻ những hình ảnh xấu, quai hàm bạnh và cười kém xinh trong quá khứ là do cô đang niềng răng. Angelababy cũng khẳng định khuôn mặt của cô đổi khác theo thời gian là do kiên trì niềng răng từ nhỏ đến lớn và kỹ thuật trang điểm. Năm 2015, nữ diễn viên còn đến bệnh viện làm một cuộc kiểm tra nhân trắc học, chứng minh bản thân đẹp tự nhiên.

Đến ngày 18/2 (mùng 2 Tết Âm lịch), hình ảnh mộc mạc thời đi học của Angelababy đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Sự xuất hiện của những bức ảnh này khiến nhiều người bất ngờ. Trong ảnh, Angelababy diện trang phục học sinh, để mặt mộc hoàn toàn. Thời điểm đó, nữ diễn viên đã có đường nét khuôn mặt ưa nhìn, mũi cao thẳng. Do đang niềng răng, khuôn miệng của Angebababy khi cười có phần thiếu tự nhiên, kém đẹp. So sánh các hình ảnh khác nhau trong quá khứ có thể thấy việc điều trị chỉnh nha, niềng răng lâu ngày đã giúp Anegelababy thăng hạn nhan sắc qua từng ngày, chứ không như lời đồn cô phẫu thuật hết cả khuôn mặt để "vịt hóa thiên nga".

Hình ảnh thời đi học của Angelababy đang được chia sẻ trên MXH Weibo và nhận được sự chú ý lớn. Thời điểm này, nữ diễn viên đã có đường nét khuôn mặt ưa nhìn, mũi cao thẳng. Ảnh: Sina.

Minh tinh hàng đầu xứ Hương Cảng nhiều lần khẳng định cô đẹp lên nhờ niềng răng và công nghệ trang điểm. Ảnh: Sina.

Dù đón nhận không ít ý kiến trái chiều về nhan sắc, Angelababy vẫn được xem là mỹ nhân hàng đầu ở giới giải trí Hoa ngữ. Nhiều khán giả Trung Quốc còn còn ưu ái gọi nữ diễn viên là “mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp vượt thời gian”, "báu vật nhan sắc Cbiz" - một danh xưng đủ nói lên sức ảnh hưởng và đẳng cấp nhan sắc của cô suốt hơn một thập kỷ qua.

Những ngày đầu chập chững bước vào showbiz, cô đã tỏa sáng theo cách không thể nhầm lẫn. Nữ diễn viên sở hữu những đường nét lai Tây cực ấn tượng: sống mũi cao thanh thoát, mắt to tròn, môi gợi cảm, làn da trắng mịn không tỳ vết. Vẻ đẹp của Angelababy vừa ngọt ngào, vừa hiện đại, vừa sành điệu kiêu kỳ đầy mê hoặc. Với visual hoàn hảo và khí chất khác biệt, từ một mẫu nữ vô danh, cô vươn mình trở thành tiểu hoa đán đình đám chỉ trong thời gian ngắn.

Nhan sắc thời kỳ mới vào nghề của Angelababy là đỉnh cao của đỉnh cao. Ở tuổi đôi mươi, cô được ví như "báu vật" Cbiz với visual đẹp như tạc tượng, thần thái cuốn hút. Ảnh: Sina.

Angelababy bắt đầu sự nghiệp người mẫu khi mới 13 tuổi. Nữ diễn viên chia sẻ bạn bè cùng lớp đã gửi ảnh của cô đến tạp chí Yes nổi tiếng tại Hong Kong (Trung Quốc). Nhờ ngoại hình nổi bật, Angelababy được quản lý La Chí Tường mời ký hợp đồng. Năm 14 tuổi, Angelababy trở thành người mẫu độc quyền của 2 tạp chí Ray và Dear ở Nhật Bản. Năm 2006, khi mới 17 tuổi, cô ký hợp đồng với hãng đĩa Avex Nhật Bản, phát triển sự nghiệp tại cả showbiz Hong Kong (Trung Quốc) và xứ sở hoa anh đào. Trước khi kết hôn với Huỳnh Hiểu Minh và chuyển sang Đại lục phát triển, Angelababy có sự nghiệp người mẫu sáng giá.

Tuy nhiên, tình cảnh hiện tại của Angelababy rất ảm đạm. Cô bị ghẻ lạnh, ế show, không có phim đóng ở thị trường giải trí Trung Quốc đại lục hậu scandal bị cấm sóng ngầm vào năm 2023 . Do không còn Huỳnh Hiểu Minh hậu thuẫn, nữ diễn viên không thể lấy lại chỗ đứng. Thậm chí tình hình của Angelababy còn khó khăn đến mức, truyền thông Trung Quốc cũng phải nhận định: "Ngày tàn của mỹ nhân này đã đến!". Thời gian qua, để có việc làm, Angelababy phải đến các công ty phim ảnh casting, phỏng vấn như bao diễn viên kém tiếng khác và chấp nhận làm các job quảng cáo bình dân.

Angelababy đang loay hoay lấy lại danh tiếng sau vụ bị cấm sóng ngầm. Ảnh: Weibo.