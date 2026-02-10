Quá khứ của Trấn Thành và cô bé bán cơm gà: 10 năm sau ai cũng nổi tiếng hơn

MC Trấn Thành vốn là gương mặt quen thuộc, được nhiều khán giả yêu mến qua các chương trình gameshow. Thời gian gần đây, Trấn Thành càng ghi điểm hơn khi là người cầm trịch, dẫn dắt các anh trai, em xinh của “Vũ trụ Say Hi”. Bởi không chỉ là người kết nối, Trấn Thành còn đóng vai trò là đàn anh, thường đưa ra những lời nhận xét, lời khuyên để các nghệ sĩ trẻ có thể tự tin hơn trên con đường làm nghệ thuật.

Cũng vì vậy mà MC Trấn Thành luôn là thần tượng của đông đảo nghệ sĩ trẻ. Trong đó, Em Xinh Muộii cũng là một trong những người yêu thích nam MC. Trong chương trình Em Xinh Say Hi, Muộii nhận được nhiều lời khen từ MC Trấn Thành với sự biến hóa đã đa dạng, sở hữu nhiều kỹ năng chuyên môn tốt.

Muộii (áo đen) trong chương trình Em xinh say hi

Cô được Trấn Thành ôm an ủi khi phải ra về sớm tại chương trình

Song đáng chú ý hơn, MXH mới đây bất ngờ viral một hình ảnh trong quá khứ của Muộii và Trấn Thành. Hình ảnh này khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng bởi cả hai đều có nhiều sự thay đổi, khác biệt.

Theo đó, bức ảnh này được chụp từ năm 2014, khi Muộii là thí sinh tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí còn Trấn Thành đảm nhận vai trò MC. Thời điểm này, Muộii chỉ mới 12 tuổi nhưng đã sở hữu chiều cao nổi bật, thậm chí còn cao gần bằng nam MC. Trong khi đó, Trấn Thành thì được nhận xét có ngoại hình khác hẳn với hiện tại.

Bức ảnh trong quá khứ của Muộii và MC Trấn Thành đang viral

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Muộii hồi đó cao gần bằng Trấn Thành luôn”.

- “Tính ra hình như hơn chục năm rồi, ai cũng thay đổi và thành công cả”.

- “Muộii dậy thì thành công nha, còn anh Thành thì hồi này mi nhon quá nhận không ra”.

- “Muộii hồi nhỏ đáng yêu, cao ghê, giờ thì ngày càng đỉnh”.

- “Có duyên thật, hồi đó Giọng hát Việt nhí, giờ là Em Xinh. Thấy Muộii thành công như bây giờ chắc MC Trấn Thành cũng vui lây”.

Muộii (Hồ Võ Thanh Thảo, SN 2002) là nữ tân binh gây ấn tượng tại Em Xinh Say Hi 2025. Cô sở hữu gương mặt xinh xắn cùng chiều cao lên đến 1m76, tính cách hài hước, tẻn tẻn.

Song song, thành tích và tài năng của Em Xinh này cũng gây chú ý không kém khi là thủ khoa đầu vào Nhạc viện TP. HCM, Top 5 Vietnam Idol năm 2023. Cô thông thạo tiếng Anh, có thể chơi được nhiều loại nhạc cụ khác nhau.

GenZ cũng cởi mở trong việc chia sẻ hoàn cảnh gia đình - bố mẹ mở tiệm cơm gà ở TP.HCM. Đây cũng là nguồn thu nhập chính của cả nhà. Do đó dù bận rộn với hoạt động nghệ thuật, Muộii vẫn thường ra phụ mẹ bán hàng, giao hàng.

Muộii từng chia sẻ từ nhỏ tuy gia đình không có điều kiện về kinh tế nhưng bố mẹ luôn ưu tiên dành những điều tốt nhất cho con gái, ủng hộ con theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật. Bởi thế, với Muộii mà mọi quyết định vẫn “thông qua gia đình”, kể cho bố mẹ nghe về những điều liên quan đến mình trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Nữ c ãi Gen Z bày tỏ, ước mơ trong thời gian tới của cô bạn cũng là xây một căn nhà cho ba mẹ. “Một căn nhà có lẽ là vật chất rất nhiều người mong muốn có nhưng đó chỉ là một điều cụ thể, nhìn thấy được, chạm được và có thể là thành quả mà mình muốn đền đáp cho ba mẹ thôi chứ còn thật sự với công sức và sự hi sinh của ba mẹ dành cho mình từ nhỏ đến giờ thì không thể nào đong đếm hết được với một căn nhà”, cô bạn chia sẻ.