Quá khứ của nữ diễn viên phim "Cách Em 1 Milimet" bị bạn trai cũ tố lăng nhăng

Vừa qua, mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước một bài đăng tố một nữ diễn viên phim Việt vướng ồn ào tình ái. Bài viết được đăng tải từ tài khoản tự nhận là bạn trai của nữ diễn viên, với hàng loạt chi tiết gây chú ý liên quan đến việc bị phản bội trong chuyện tình cảm. Đáng nói, trong nội dung chia sẻ, người này trực tiếp nhắc đến Chang Mây - gương mặt đang nhận nhiều quan tâm khi góp mặt trong bộ phim hot gần đây là Cách Em 1 Milimet và Gia Đình Trái Dấu.

Ngay sau khi xuất hiện, bài đăng nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, kéo theo loạt ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Một bộ phận bày tỏ sự hoang mang, tò mò trước những tình tiết được kể lại, trong khi không ít khán giả cho rằng thông tin hiện tại vẫn chỉ mang tính một phía và cần chờ phản hồi chính thức từ người trong cuộc.

Chúng tôi liên hệ với Chang Mây để làm rõ sự việc, phía đại diện nữ diễn viên cho biết những thông tin đang lan truyền là bịa đặt, mang tính vu khống. Đồng thời, phía Chang Mây khẳng định đã làm việc với luật sư để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Diễn viên Chang Mây phủ nhận tin đồn trên mạng xã hội và cho biết đang liên hệ luật sư để vào cuộc. Ảnh: Phim Cách Em 1 Milimet

Hiện diễn biến tiếp theo của câu chuyện vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Kéo theo đó, những thông tin về Chang Mây được cư dân mạng lùng sục khắp nơi. Chang tên thật là Nguyễn Quỳnh Trang, là gương mặt gen Z quen thuộc của màn ảnh Việt những năm gần đây.

Sinh năm 2001 tại Hà Nội, cô từng gây sốt với danh xưng "hot girl mùa thi ở kỳ thi THPT 2019" nhờ nhan sắc trong trẻo, nụ cười ngọt. Từ bước đệm đó cùng với niềm đam mê với nghệ thuật, Chang Mây từng có khoảng thời gian nghiêm túc theo học thanh nhạc. Sau đó, cô thi đỗ vào Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và có cơ hội bén duyên với nghệ thuật và được mời tham gia các dự án khác nhau.

Nhan sắc của Chang Mây thời điểm gây bão mạng xã hội với danh xưng "hot girl kỳ thi THPT 2019". Ảnh: Tổng hợp

Chang Mây được trao cơ hội tham gia các bộ phim phát sóng khung giờ vàng. Ảnh: FBNV

Trên màn ảnh nhỏ, Chang Mây ghi dấu ấn khi góp mặt trong loạt phim truyền hình phát sóng khung giờ vàng như Hương Vị Tình Thân; Mặt Nạ Gương; Chồng Cũ, Vợ Vũ, Người Yêu Cũ"; Món Quà Của Cha... Dù đa phần đảm nhận vai phụ, cô vẫn được khán giả chú ý nhờ lối diễn tự nhiên, gương mặt sáng và rất hợp với hình tượng "nàng thơ" đời thường.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Chang Mây đến với bộ phim Cách Em 1 Milimet, khi đây là lần đầu tiên cô đảm nhận vai nữ chính trong một dự án phát sóng rộng rãi. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong Gia Đình Trái Dấu và nhận hiệu ứng tích cực từ khán giả.

Bên cạnh diễn xuất, nhan sắc của Chang Mây cũng là yếu tố khiến cô liên tục được nhắc tên. Sở hữu gương mặt bầu bĩnh, làn da sáng và đôi mắt to tròn, cô mang nét đẹp trong veo như "nàng thơ màn ảnh". Ngoài đời, Chang Mây chuộng phong cách thời trang nhẹ nhàng, nữ tính, thường xuyên xuất hiện với váy áo đơn giản, gam màu trung tính hoặc pastel. Khi dự sự kiện, nữ diễn viên lại ghi điểm với hình ảnh chỉn chu, thanh lịch, không quá cầu kỳ nhưng vẫn nổi bật nhờ thần thái dịu dàng và cách phối đồ tinh tế.

Chang Mây sở hữu nhan sắc nổi bật với gương mặt tròn, ngũ quan hài hoà. Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên được khán giả ưu ái ví như "nàng thơ" mới của màn ảnh Việt. Ảnh: FBNV

Nhan sắc đời thường của Chang Mây. Ảnh: FBNV

Về chuyện tình cảm, Chang Mây từng công khai hẹn hò với bác sĩ Trần Quang Lâm - hot boy từng tham gia Người Ấy Là Ai 2020. Chuyện tình cảm của cả hai nhận sự quan tâm từ tháng 8/2023. Thời gian đầu mới hẹn hò, cả hai thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc bên nhau cùng những lời lãng mạn dành cho bạn gái, khiến hội FA không khỏi ghen tị. Thậm chí, Quang Lâm và bạn gái còn không ngần ngại công khai khóa môi, dính nhau kè kè trong đời sống thường nhật,...

Tuy nhiên cho đến tháng 4/2024, khi Chang Mây đăng tải một đoạn clip mới trên TikTok, nhiều netizen soi ra những dấu hiệu bất thường trong mối quan hệ của cả hai. Theo đó, nữ diễn viên zoom cận visual cuốn hút nhưng lại hát theo nhạc Khóc Thêm Lần Nữa cùng trạng thái: "Hi không khóc". Bên cạnh đó, netizen còn soi ra thời gian gần đây, người đẹp sinh năm 2001 hay đăng những dòng trạng thái buồn bã, ẩn ý chuyện tình cảm.

Về phía nam bác sĩ điển trai, cộng đồng mạng cũng thấy anh chàng đã ẩn bớt các đoạn clip với bạn gái trên các nền tảng MXH. Bức ảnh cuối cùng anh đăng tải cùng Chang Mây cũng đã từ cuối năm 2023. Qua đó, cư dân mạng cho rằng cả hai đã âm thầm chia tay nhau.