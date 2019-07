Qua hàng xóm gây sự, nam thanh niên bị đâm tử vong

Ngày 31/7, nguồn tin Báo Giao thông, Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang đang tạm giữ Nguyễn Tân Hà (SN 1990, ngụ phường Núi Sam, TP Châu Đốc) để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.



Theo thông tin ban đầu, giữa Phạm Hữu Tài (SN 1986) và Nguyễn Phi Hổ (SN 1973) có xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 20h45 ngày 27/7, Tài rủ Nguyễn Quốc Vương (SN 2000) mang dao tự chế đến nhà Hổ để đánh nhau.

Lúc này, nhà Hổ đang tổ chức nhậu cùng với Hà, Nguyễn Tấn Sang (SN 1990), Lê Thanh Ngoan (SN 1983) và Huỳnh Văn Đạo (SN 1995, tất cả ngụ cùng địa phương).

Khi Tài đến nơi thì Đạo cũng vừa bước ra ngoài nên bị Tài dùng dao mang theo chém một nhát trúng tay phải.

Thấy bạn bị đánh, nhóm Hổ xông ra đánh nhau với Tài và Vương.

Trong lúc hỗn chiến, Hà và Sang cùng nhau ôm giữ Tài để Hổ cầm dao đâm liên tục vào người nạn nhân. Hậu quả khiến Tài tử vong trên đường đi cấp cứu. Riêng Vương thấy Tài bị đâm liền cầm dao bỏ chạy.

Các đối tượng còn lại gồm Hổ, Sang và Ngoan sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an TP Châu Đốc đang chờ bàn giao Hà về Công an tỉnh An Giang tiếp tục xử lý theo pháp luật.