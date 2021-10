Quả dưa hấu nhỏ xíu mà giá gần 200k, nghe lý do xong thì ai cũng thấy thuyết phục

Phải công nhận một điều rằng trong các loại trái cây thì dưa hấu là một trong những loại có giá thành cực rẻ. Chỉ cần chưa tới 100k, thậm chí 50k thôi cũng có thể mua được một quả dưa hấu to và ngon rồi. Thế nên mới đây, khi trên mạng xã hội xuất hiện clip bán một quả dưa hấu nhỏ xíu với giá gần 200k thì dân mạng ai nấy đều thắc mắc. Tuy nhiên, sau khi được giải thích lý do thì ai cũng trầm trồ.

Cụ thể, theo chia sẻ của chủ nhân clip, quả dưa hấu này được bán tại một khu du lịch ở Busan với giá là 10.000 won, tương đương khoảng 183k tiền Việt. Đây là một cái giá khá cao đối với một quả dưa hấu nhỏ như vậy.

Tuy nhiên, dựa trên chia sẻ của chủ nhân clip, các cư dân mạng cũng tự tìm được câu trả lời hết sức thuyết phục. Cụ thể, dù quả dưa hấu này nhỏ nhưng nó được tách ruột, xay thành sinh tố, lại được trang trí cực cầu kỳ nên giá thành nhỉnh lên so với giá trị của một quả dưa là điều tất yếu. Chưa kể tới việc, tại Hàn Quốc, giá cả hầu như đều cao hơn so với chúng ta một chút, cụ thể là với lương thực, thực phẩm.

Và lý do cuối cùng, cũng là điều dễ thấy, đó là ở các khu du lịch thì giá cả cũng sẽ cao hơn một chút so với mua ở chợ hay siêu thị. Tất cả những lý do này đã khiến các cư dân mạng đồng tình với mức giá của quả dưa hấu trên.

Và dù giá có cao hơn so với bình thường, thế nhưng không ít người đồng ý rằng họ vẫn sẽ mua nếu như đi du lịch ở đây hoặc một nơi tương tự.

Nguồn: TikTok