Quá đáng tiếc 2 phiên bản “bánh dẻo thị phi” mùa Trung thu 2026: Bản cũ lộm cộm ngọt gắt, bản mới bay sạch hương hoa đặc trưng

Còn gần một tháng mới tới Trung thu nhưng chiếc bánh dẻo nhân sen Huế bốn trứng muối quen mặt đã tiếp tục gây bão, lấn lướt mọi thương hiệu lớn để chiếm trọn tâm điểm trên mạng xã hội.

Càng nhiều người tò mò, càng nhiều cuộc tranh luận nổ ra, cái tên "bánh dẻo thị phi" cũng từ đó mà ra đời từ mùa Trung thu năm 2025. Được gắn liền bởi một người bán hàng online nổi tiếng, chiếc bánh này sở hữu một sức hút không thể chối từ, xuất phát từ sự kết hợp giữa kích thước khủng, cách thưởng thức lạ đời và một mức giá dấy lên vô vàn tranh cãi. Hậu drama của năm nay, chiếc bánh bất ngờ có thêm một phiên bản mới song song tồn tại cùng bản cũ. Cũng chính vì lẽ đó mà Có Như Lời Đồn? không thể ngồi yên, quyết tâm tự tay mua về, tự miệng nếm thử để xem hương vị của chiếc bánh “thị phi” này có thật sự có gì mà khiến dân tình rần rần chốt đơn đến vậy.

Săn bánh còn khó hơn săn sale, đóng gói mộc mạc giữa rừng bánh Trung thu vỏ hộp cầu kỳ

Trước khi bàn đến chuyện ngon dở, chỉ riêng việc mua được bánh cũng đã là một thử thách. Các đại lý bán lẻ liên tục báo hết hàng, muốn có bánh trong tay bắt buộc phải đặt trước nhiều ngày. Sau vài ngày kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng cả hai phiên bản cũ và mới cũng đã có mặt để so sánh trực tiếp. Bản cũ có giá 290.000 đồng, bản mới nhỉnh hơn với 340.000 đồng cho một chiếc.

Cầm sản phẩm trên tay, ấn tượng đầu tiên chính là quy cách đóng gói vô cùng cơ bản. Giữa lúc các thương hiệu chạy đua làm vỏ hộp cứng cáp hay thiết kế bắt mắt, chiếc bánh này lại chọn diện mạo mộc mạc nhất có thể. Cả hai phiên bản đều chỉ bọc trong túi nilon trong suốt với phần viền đỏ hoặc vàng, phơi bày lớp cốt bánh dẻo trắng ngà.

Nhìn tổng thể, ngoại hình bánh không khác biệt nhiều so với các dòng truyền thống nhưng điểm nhấn thực sự lại nằm ở phần ruột với lớp nhân sen ôm trọn bốn lòng đỏ trứng muối. Sự kết hợp này đẩy trọng lượng mỗi chiếc lên tới 350g, một con số khá khủng cho một chiếc bánh Trung thu.

Phiên bản bánh cũ

Phiên bản bánh mới

Bản mới ghi điểm nhờ tiết chế độ ngọt, bản cũ gỡ gạc bằng mùi tinh dầu hoa bưởi thơm ngát

Điều làm nên tên tuổi của chiếc bánh này không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở cách thưởng thức. Thay vì cắt bánh theo kiểu truyền thống, cách ăn được lan truyền rộng rãi là ép mỏng bánh, để lạnh rồi mới cắt thành từng miếng nhỏ. Nhờ vậy, mỗi miếng cắn đều có đủ cả nhân sen lẫn trứng muối, tạo nên sự cân bằng giữa vị ngọt, vị béo và vị mặn thay vì phải cắn trúng phần nhân đặc quá đà như cách ăn thông thường. Chính hình ảnh cán dẹt bánh trước khi ăn đã trở thành trào lưu rầm rộ trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt người dùng bắt chước và vô tình biến chiếc bánh thành hiện tượng ẩm thực của mùa Trung thu.

Cùng áp dụng cách ăn này, Có Như Lời Đồn nhận thấy hai phiên bản cũ và mới lại mang đến trải nghiệm khác biệt rõ rệt. Bản cũ, ngay khi vừa mở bao bì đã tỏa ra mùi thơm đặc trưng của tinh dầu hoa bưởi, nguyên liệu quen thuộc trong bánh dẻo truyền thống. Kết cấu bánh khá ráo, không dính tay nên việc ép bánh theo trend cũng trở nên dễ dàng mà không cần đến bao tay. Tuy nhiên miếng cắn đầu tiên lại mang vị ngọt gắt, ngọt theo hướng hơi hóa học, đồng thời vẫn còn cảm nhận được chút lộm cộm của bột nếp chưa mịn hẳn. Phần nhân hạt sen cũng khá ngọt, khiến tổng thể chiếc bánh bị đánh giá là “dư đường”. Điểm cộng duy nhất nằm ở phần trứng muối bùi béo, không hề bị tanh.

Bản mới lại cho thấy sự thay đổi rõ rệt ngay từ vị giác đầu tiên. Độ ngọt được tiết chế vừa phải, không còn cảm giác lộm cộm của bột như bản cũ, kết cấu bánh mịn màng hơn hẳn. Trứng muối vẫn giữ được độ bùi béo tự nhiên, không tanh, trong khi phần nhân hạt sen cũng được điều chỉnh vừa vị hơn, không gây cảm giác ngọt gắt khi ăn. Điểm trừ duy nhất là bản mới lại thiếu đi mùi thơm đặc trưng của tinh dầu hoa bưởi vốn là dấu ấn quen thuộc của bản cũ, khiến hương vị tổng thể có phần bớt truyền thống hơn.

Nếu bản cũ gây ấn tượng bằng mùi hương quen thuộc nhưng lại dễ khiến người ăn ngán vì quá ngọt, thì bản mới lại ghi điểm nhờ sự cân bằng và tinh tế hơn trong khẩu vị, dù đánh đổi bằng việc đánh mất chút hương thơm đặc trưng vốn làm nên bản sắc ban đầu. Xét riêng về độ ngon, bản mới có phần nhỉnh hơn, ăn dễ chịu và ít gây ngấy hơn hẳn. Thế nhưng khi đặt lên bàn cân với mức giá 340.000 đồng cho một chiếc bánh dẻo, câu trả lời của Có Như Lời Đồn? vẫn là chưa thực sự xứng đáng.

Nhưng dù khen hay chê cũng không thể phủ nhận chiếc bánh dẻo này đang tạo ra một hiệu ứng vô tiền khoáng hậu trên thị trường. Càng vướng nhiều tranh cãi, cái tên này lại càng phủ sóng rộng rãi, bằng chứng là từ mùa trăng năm 2025, hàng loạt đại lý tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng cho đến Thành phố Hồ Chí Minh đều liên tục treo biển hết hàng. Và kịch bản ấy vẫn đang tiếp tục lặp lại ở thời điểm hiện tại, khi hàng nghìn người vẫn bất chấp chờ đợi, mỏi mòn đặt mua chỉ để có cơ hội tự mình nếm thử món bánh dẻo 4 trứng này.

*Bài viết dựa trên cảm nhận của cá nhân người viết. Hãy thử thưởng thức và đưa ra cảm nhận của riêng mình nhé!