Quá đã với phim Trung Quốc có tận 27 cảnh hôn: Nam chính đẹp chưa từng thấy, vừa ngắm vừa thở oxy

Mới đây, bộ phim Yết Hí đã chính thức ra mắt khán giả, thu hút nhiều sự chú ý. Đây là tác phẩm thuộc thể loại ngôn tình hiện đại, có sự tham gia của cặp đôi Trần Tinh Húc và Lư Dục Hiểu.
Yết Hí nói về câu chuyện tình yêu giữa hai nhân vật Hồ Tu và Tiêu Trĩ Vũ. Họ gặp nhau trong thế giới ảo của trò chơi Tuyết Quốc Liệt La. Tại đây, cả hai có thể tạm thời quên đi những mệt mỏi ở cuộc sống thật, tìm thấy niềm vui cho riêng mình. Thế rồi, mối quan hệ của họ đã từ trong game dần bước ra đời thật. Cả hai giúp nhau chữa lành những vết thương lòng, viết nên một chuyện tình đẹp chốn đô thị.
Trên các trang mạng xã hội, khán giả đang dành những nhận xét tích cực cho Yết Hí. Nội dung xen lẫn giữa game và đời của Yết Hí được đánh giá là mang nhiều sự mới mẻ so với các tác phẩm ngôn tình khác được lên sóng thời gian gần đây. Bối cảnh, trang phục của phim được đầu tư. Dẫu vậy, các tình tiết ở ngoài đời thực dường như đang khá nhạt nhòa so với các tình tiết ở thế giới game.
Nhan sắc của cặp đôi diễn viên chính rất ưng mắt người xem, đặc biệt là nam chính Trần Tinh Húc. Thậm chí, không ít người còn nói rằng đây chính là bộ phim lưu giữ đỉnh cao nhan sắc của anh chàng. Về diễn xuất, Trần Tinh Húc từ khi nổi tiếng với Đông Cung đã được công nhận khả năng khắc họa nhân vật. Trong khi đó, những gì Lư Dục Hiểu thể hiện cũng ở mức xem được.
Một điều nữa khiến người xem thích thú với Yết Hí, đó là việc cặp đôi chính được hé lộ có tới 27 cảnh hôn. Thậm chí, đoàn phim còn tung lịch trình hôn của họ như một cách độc lạ để quảng bá cho tác phẩm.
Bình luận của netizen về Yết Hí:
- Tui chưa xem phim nhưng xem cut rồi, phim này chấm được nhan sắc nam nữ chính. Cậu Húc có mấy cảnh đẹp thực sự, cô Hiểu thì dễ thương, cảm giác nhìn cô rất dễ chịu, tính nữ cao. Đây là tui khen thật không khịa đâu.
- Xem trailer thấy phim về sau chắc sẽ khai thác khá nhiều bí mật xoay quanh thân thế nam chính, kèm theo màn đấu đá của nam phụ nhìn cũng căng. Mong là kịch bản giữ được độ chắc tay. Hiện mới ra 4 tập, màu phim nịnh mắt, xem khá đã.
- Góc nghiêng của Húc chắc nhiều người mê lắm.
- Tui nghĩ cô Hiểu nên luyện đài từ hơn vì thấy thoại vẫn bị dính, cột hơi cũng hay hụt. Ôi cậu Húc lên đồ nam tính quá trời, đẹp trai ghê.
- Tổng thể hiện tại thì phim xem giải trí ổn, chưa quá xuất sắc nhưng đủ để theo tiếp. Nếu về sau đẩy mạnh mạch bí mật và xung đột như trailer gợi ý thì khả năng sẽ cuốn hơn. Mọi người ai đang kiếm phim coi thử có thể xem nha.
- Phim này chắc nhan sắc đỉnh cao của Trần Tinh Húc luôn rồi, tạo hình dân quốc ưng hơn cả Nhất Kiến Khuynh Tâm.