"Quả cầu lửa" lọt top ảnh thể thao ấn tượng nhất thế giới 2021

Đội bóng chày New York Yankees băng qua một cánh đồng ngô để đến với sân vận động mô phỏng theo bộ phim nổi tiếng Field of Dreams về môn thể thao này. Năm 2021, MLB – tổ chức thể thao chuyên nghiệp của môn bóng chày đã quyết định tổ chức một trận đấu chính thức giữa New York Yankees và Chicago White Sox tại một sân bóng tạm có sức chứa 8.000 chỗ ngồi ở trang trại Dyersville, Iowa, địa điểm quay của bộ phim Field of Dreams