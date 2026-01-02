Theo giới truyền thông Moscow, các quân nhân Nga chuẩn bị quà “chào đón” các binh sĩ Lực lượng Vũ trang Ukraine nhân dịp năm mới, bằng những quả bom FAB.

Một bức ảnh về “quả bom lễ hội” được treo trên máy bay chiến đấu Su-34, đã được truyền thông Nga đăng tải trực tuyến.

Bức ảnh cho thấy các binh sĩ Lực lượng Vũ trang Nga đã trang trí quả bom bằng cách vẽ cho nó hai con mắt và một nụ cười.

“FAB và UMPK rõ ràng đang rất hào hứng với không khí năm mới hôm nay. Họ đang vui vẻ bên nhau và cười tươi” - bài viết trên trang Reporter cho biết.

Cần nhắc lại rằng, các loại bom FAB chứa hệ thống điều chỉnh mục tiêu chính xác UMPK hiện là một trong những vũ khí chính được Lực lượng Vũ trang Nga sử dụng để phá vỡ tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine ở nhiều khu vực thuộc Chiến dịch Quân sự Đặc biệt.

Thông thường, phi công Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga sẽ tấn công các vị trí kiên cố của Lực lượng Vũ trang Ukraine bằng loại vũ khí này, sau đó các nhóm tấn công sẽ giao tranh.

Theo các nguồn phân tích của đối phương, chỉ tính riêng năm nay, phi công Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga đã thả hơn 60.000 quả bom FAB có gắn hệ thống UMPK xuống các mục tiêu của Quân đội Ukraine.

Ngoài ra, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine cũng tuyên bố rằng, Lực lượng Vũ trang Nga đã sử dụng 2.400 tên lửa các loại và hơn 100.000 máy bay không người lái tấn công chống lại các cơ sở quân sự của chính quyền Kiev.

Điều đáng chú ý là hệ thống phòng không của Ukraine hiện thiếu khả năng chống lại các loại vũ khí phóng từ máy bay của Nga đặc biệt là bom lượn FAB, vốn có tầm bắn đã tăng lên đáng kể.

Phi công Nga hiện có thể thả bom FAB chứa hệ thống UMPK mà không cần xâm nhập vào vùng phòng không của đối phương. Điều này cho phép Lực lượng Không quân Vũ trụ tấn công các cơ sở của chính quyền Kiev ngay cả ở các vùng phía nam của Ukraine.

Ví dụ, vài ngày trước, bom FAB đã tấn công một cây cầu vượt đường sắt ở Zatoka, tỉnh Odessa. Mặc dù họ đã không phá hủy hoàn toàn được cây cầu này, nhưng các chuyên gia tin tưởng rằng những nỗ lực tương tự sẽ tiếp tục diễn ra trong tương lai gần.