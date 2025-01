Qua 1 chi tiết, Á hậu Việt hé lộ hôn nhân với chồng tiến sĩ hơn 10 tuổi sau 4 năm cưới

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Á hậu Thúy An đã lên xe hoa với bạn trai hơn 10 tuổi, tốt nghiệp tiến sĩ ở Mỹ. Mới đây, người đẹp sinh năm 1997 chia sẻ ngày đặc biệt kỷ niệm 4 năm về chung một nhà. "Trộm vía cũng hợp tác cùng nhau. Tối qua mẹ đi tiệc về sẵn duyên lúc chiều mặc chiếc áo cưới đi dự tiệc về chụp luôn. May Marie còn thức đợi. Bức ảnh kỷ niệm ngày cưới đột xuất", cô viết.

Trong bài viết, ông xã Thúy An nhìn vợ với ánh mắt ngọt ngào. Người đẹp 9x còn dựa vào nửa kia và nắm tay tình tứ. Qua chi tiết này, Á hậu để lộ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc sau 4 năm kết hôn. Ở bài đăng gần nhất, Thúy An còn chia sẻ cận cảnh không gian lễ cưới tại khách sạn sang trọng. Người đẹp thừa nhận đây là lần đầu tiên xem ảnh trang trí đám cưới của bản thân do thời điểm đó bận rộn và nhiều việc.

Á hậu Thúy An chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên gia đình nhỏ sau 4 năm kết hôn

Ông xã hơn 10 tuổi liên tục thể hiện tình cảm với người đẹp 9x

Cô còn tiết lộ bí mật lần đầu tiên xem ảnh trang trí đám cưới của bản thân sau 4 năm

Tháng 1/2021, Thúy An và chồng Ngọc Duy tổ chức lễ cưới tại Kiên Giang. Chồng của người đẹp tốt nghiệp tiến sĩ và sống ở nước ngoài 12 năm. Thời điểm đó, Ngọc Duy đã trở về Việt Nam tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, đồng thời giảng dạy tại một viện nghiên cứu, đào tạo sau đại học.

Nói về sự thay đổi sau khi làm vợ, Thuý An từng chia sẻ: "Mới đó mà lấy chồng được 1 năm rồi, tưởng có chồng sẽ phụ nữ hơn ai dè vẫn con nít quá chừng. Tưởng sẽ bị hạn chế đi chơi với các bạn ai dè lôi kéo anh chồng vô hội luôn. Hơi sến nhưng thật lòng cảm ơn anh chồng vì đã luôn yêu chiều bà An suốt thời gian yêu nhau cho đến về chung một nhà".

Đúng ngày Quốc tế Thiếu nhi, Á hậu Thúy An khoe ảnh con gái trên trang cá nhân

Sau khi kết hôn, Thúy An hạn chế tham gia hoạt động nghệ thuật

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi du lịch khắp nơi

Á hậu Thúy An còn được biết đến là thành viên trong hội bạn thân của Hoa hậu Thùy Tiên

Thúy An sinh năm 1997, giành ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Người đẹp đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2019 ở Ai Cập nhưng không giành được thành tích cao.