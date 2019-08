Putin 'vặn lại' lời 'lên lớp' của Tổng thống Pháp

Tổng thống Putin phớt lờ các bình luận và nhanh chóng vặn lại tuyên bố của ông Macron khi khẳng định không muốn tình hình biểu tình ở Nga diễn ra như ở Pháp.

Trong một cuộc trao đổi thân tình vừa diễn ra, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã "lên lớp" cho người đứng đầu nước Nga Vladimir Putin về cách đối xử với người biểu tình.

Theo Moscow Times, Tổng thống Pháp đã tận dụng cơ hội nói với người đứng đầu Kremlin rằng "dân chủ thực sự" là nên đối xử với người biểu tình một cách tôn trọng. Ông Macron kêu gọi Tổng thống Putin tuân thủ các nguyên tắc dân chủ sau khi biểu tình kéo dài nhiều tuần lễ diễn ra ở Moscow.

Hôm qua (19/8), Tổng thống Pháp đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga tại dinh thự mùa hè của ông ở miền nam nước Pháp, 5 ngày trước khi chủ trì Hội nghị thượng đỉnh G7 mà Moscow sẽ không tham gia. Nga bị loại khỏi hội nghị của G7 sau khi sáp nhập Crưm vào năm 2014.

Dù cuộc gặp kéo dài 3,5h tập trung vào các cuộc khủng hoảng quốc tế, ông Macron vẫn tìm cách nói với người đồng nhiệm về tình hình nội bộ của Nga. Trong hơn một tháng qua, Moscow chấn động bởi các cuộc biểu tình liên tiếp sau khi nhà chức trách cấm các ứng viên đối lập tham gia tranh cử vào hội đồng lập pháp thành phố diễn ra vào tháng 9 tới.

"Chúng tôi kêu gọi mùa hè được tự do biểu tình, tự do ngôn luận, tự do trình bày quan điểm và tự do tranh cử, phải được tôn trọng ở Nga như ở bất kỳ nước thành viên nào thuộc Hội đồng châu Âu", ông Macron tuyên bố tại cuộc họp báo chung diễn ra trước thềm cuộc gặp với người đứng đầu Kremlin.

Lúc đầu, Tổng thống Putin phớt lờ các bình luận và nhanh chóng vặn lại tuyên bố của ông Macron khi khẳng định không muốn tình hình biểu tình ở Nga diễn ra như ở Pháp.

"Nước Pháp, theo lời ông Macron, luôn tôn trọng các quyền của công dân, đã chứng kiến các vụ biểu tình kéo dài suốt 40 tuần qua. Các cuộc biểu tình ở Pháp lớn hơn nhiều những gì ở Nga và người biểu tình đã nhận được sự đáp trả cứng rắn hơn nhiều của cảnh sát".

Tại Pháp, xuất phát từ một cuộc biểu tình phản đối kế hoạch tăng thuế nhiên liệu hồi tháng 11 năm ngoái, các cuộc biểu tình đã trở thành phong trào lớn hơn nhiều nhằm chống các chính sách của Tổng thống Macron và chính phủ của ông. Trong suốt nhiều tháng, biểu tình diễn ra vào mỗi cuối tuần và đã biến thành xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình.

Tổng thống Putin cho hay, Nga không muốn chứng kiến bạo lực phi kiểm soát diễn ra trên đường phố nước này như cuộc biểu tình áo vét vàng tại Pháp.