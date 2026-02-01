Puka lên tiếng thông tin mang thai lần 2

Mới đây, trên trang cá nhân, Puka đăng tải một đoạn clip đời thường ghi lại khoảnh khắc sinh hoạt thoải mái tại nhà. Nữ diễn viên chọn trang phục rộng rãi, đơn giản. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau khi clip lên sóng, bên dưới phần bình luận đã xuất hiện câu hỏi gây chú ý: "Có bầu nữa hả idol?".

Trước sự tò mò này, Puka không né tránh hay lờ đi mà phản hồi thẳng thắn. Nữ diễn viên hài hước đáp: "Nhanh vậy không kịp". Câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ để làm rõ mọi đồn đoán, đồng thời thể hiện đúng phong cách duyên dáng, lầy lội quen thuộc của bà xã Gin Tuấn Kiệt.

Thời gian gần đây, cuộc sống cá nhân của Puka luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Vì vậy, chỉ cần một chi tiết nhỏ như trang phục hay góc quay cũng dễ khiến dân mạng đặt ra đủ giả thuyết. Dù vậy, qua phản hồi mới nhất, có thể thấy nữ diễn viên vẫn giữ tinh thần thoải mái trước những lời bàn tán và sẵn sàng lên tiếng khi cần thiết.

Vì trang phục rộng rãi mà Puka vướng nghi vấn có bầu lần 2

Nữ diễn viên khéo léo đính chính thông tin có thai. Ảnh: Chụp màn hình

Sau thời gian yêu đương kín tiếng, Puka và Gin Tuấn Kiệt đã về chung một nhà vào năm 2023. 1 năm sau khi kết hôn, cặp đôi thông báo có thêm thành viên mới. Cả hai chào đón con đầu lòng vào tháng 2/2025 nhưng tới tháng 5 mới công bố tới khán giả.

Từ khi chào đón con đầu lòng, Puka và Gin Tuấn Kiệt vẫn thống nhất giữ kín diện mạo ái nữ. Trước đó, Puka từng thẳng thắn chia sẻ lý do chưa để con "lên sóng" rõ ràng. Khi một cư dân mạng bày tỏ mong muốn được thấy em bé, nữ diễn viên nhẹ nhàng đáp rằng chờ em bé lớn thêm một chút. Cô cho biết không hề giấu giếm, chỉ đơn giản muốn đợi con cứng cáp hơn rồi mới thoải mái chia sẻ với mọi người.

Gin Tuấn Kiệt và Puka đón con gái chào lòng vào tháng 2 năm ngoái. Ảnh: FBNV

Cách đây không lâu, trên kênh TikTok cá nhân, Puka chia sẻ một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc vui vẻ bên Gin Tuấn Kiệt. Cả hai cùng tham gia một trò chơi dự đoán những điều sẽ xảy ra trong năm 2026. Đáng chú ý, cặp đôi lại nhận về kết quả gia đình thêm thành viên mới: "Có một em bé".

Trước tình huống này, Puka và Gin Tuấn Kiệt đều không nhịn được cười. Nữ diễn viên hài hước phản ứng: "Mới mà, có bị gấp quá không, không kịp, gấp quá". Trong khi đó, Gin Tuấn Kiệt quay sang cười đầy thích thú và trêu đùa vợ: "Anh không biết gì hết nhé".