Puka lên tiếng làm rõ sự thật bức ảnh gây tranh cãi "dàn dựng quá đà" khi sinh con đầu lòng

Sau thời gian ở ẩn và giấu kín bưng mọi thông tin về con đầu lòng, vợ chồng Puka và Gin Tuấn Kiệt đã xả kho ảnh "full HD" để thông báo niềm vui của gia đình. Từ khi Puka mang thai đến sinh nở, Gin Tuấn Kiệt luôn kề vai sát cánh chăm sóc từng chút một. Cặp đôi chưa hé lộ khuôn mặt hay thông tin về em bé đầu lòng, thế nhưng dựa trên chi tiết chú thỏ hồng, cư dân mạng dự đoán đây là một bé gái. Loạt khoảnh khắc ngày chào đón nhóc tỳ của Puka và Gin Tuấn Kiệt hút gần 150 nghìn lượt tương tác, hàng nghìn bình luận.

Song song với những lời khen ngợi nhan sắc mẹ bỉm, chúc mừng gia đình thì xuất hiện những bàn tán trái chiều liên quan đến bức ảnh Puka nhăn mặt, nắm chặt tay Gin Tuấn Kiệt. Một số ý kiến cho rằng khoảnh khắc trông "quá điện ảnh", mất đi sự chân thực vốn có trong khoảnh khắc thiêng liêng khi sinh con. Không ít người còn nhận xét nữ diễn viên "diễn hơi lố", dàn dựng quá chỉn chu như đang chụp ảnh poster phim.

Puka vướng tranh cãi vì khoảnh khắc đau đẻ nhưng biểu cảm như "diễn" để chụp ảnh

Trước những tranh cãi này, Puka đã chính thức lên tiếng giải thích rõ ràng trên trang cá nhân. Nữ diễn viên khẳng định khoảnh khắc đó là hoàn toàn thật và tự nhiên, chỉ là cô mới bước vào giai đoạn chuyển dạ nên vẫn còn đủ tỉnh táo để cười và tạo dáng. Puka hài hước chia sẻ: "Ai từng đau đẻ rồi thì sẽ biết tại sao em lúc cười lúc khóc. Lúc này chỉ mới chuyển dạ, nó sẽ đau theo cơn gò thưa nên vẫn còn tỉnh táo lắm!".

Bà xã Gin Tuấn Kiệt nói thêm rằng, việc trông đẹp trong bức ảnh là do đã chủ động make up, có nhiếp ảnh gia hỗ trợ. Không chỉ khán giả, mà chính Puka còn ngỡ ngàng khi nhìn lại những khoảnh khắc trong ngày sinh con: "Lúc xem lại hình em còn giật mình 'Ủa sao như đi làm nghề, chứ hổng phải đi làm mẹ dị?'. Mà thôi kệ hén! Đi đẻ được mấy lần trong đời đâu, nên mẹ nào đẹp được nhiều thì cứ đẹp".

Nữ diễn viên lên tiếng cho biết lúc chụp ảnh cô chỉ mới đau nhẹ nên vẫn còn sức để vui vẻ, cười đùa với mọi người

Puka cho biết cơn đau xuất hiện từng đợt nên cô chỉ đau thoáng qua, đến khi vào phòng sinh mới lên đến đỉnh điểm

Suốt hành trình, Puka luôn có chồng kề bên chăm sóc, động viên

Puka lộ rõ vẻ đau đớn, mệt mỏi khi vào phòng để sinh con

Cách đáp trả nhẹ nhàng, tinh tế của Puka trước những bàn tán trái chiều nhận được nhiều lời khen. Trước Puka, nhiều sao Việt như Mai Ngọc, Đông Nhi, Sam, Minh Hằng... cũng gây chú ý vì những hình ảnh diện đồ chỉn chu, make up lung linh để lưu giữ hình ảnh đầu tiên bên con.

Trước Puka, nhiều mẹ bỉm Vbiz cũng lên đồ, trang điểm lộng lẫy để chụp ảnh thông báo "mẹ tròn con vuông"

Puka và Gin Tuấn Kiệt chính thức về chung một nhà vào cuối năm 2023 sau nhiều năm hẹn hò kín tiếng. Cặp đôi chọn cách giữ kín chuyện tình cảm trong thời gian dài và chỉ xác nhận mối quan hệ ngay trước thềm đám cưới. Sau khi kết hôn, Puka – Gin Tuấn Kiệt thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng đầy ngọt ngào. Cả hai khiến khán giả yêu mến bởi cách đối xử nhẹ nhàng, vui tươi và luôn đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống.

Khi được lên thiêng chức mới, Gin Tuấn Kiệt hạnh phúc thổ lộ: "Cảm xúc thật khó tả khi nghe tiếng khóc chào đời của 'mặt trời nhỏ' trong lòng ba mẹ. Thế giới của ba mẹ nay chính là con. Mẹ của con là siêu nhân trong lòng ba. Mẹ đã trải qua 1 hành trình thật mạnh mẽ và hy sinh vô điều kiện. Cảm ơn cục vợ nhiều lắm! Em thật tuyệt vời".

Puka cũng không giấu được hạnh phúc khi "về đích" sau một hành trình thiêng liêng, cô nói: "Một tình yêu to bự từ một tình yêu to to. Cám ơn hành trình đầy thú vị và thiêng liêng này. Em cám ơn những lời chúc yêu thương từ mọi người nhiều lắm. Em hạnh phúc, em vỡ oà, em đã làm được. Và giờ em đang bắt đầu một hành trình mới, hành trình làm mẹ".

Cặp đôi đã chào đón con gái đầu lòng nhưng chưa tiết lộ thông tin của bé