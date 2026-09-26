Biểu đồ SteamDB của PUBG: BATTLEGROUNDS đang cho thấy một cú giảm rất mạnh về lượng người chơi đồng thời chỉ trong chưa đầy một ngày.

PUBG: BATTLEGROUNDS đang trải qua những ngày không mấy yên ả.

PUBG: BATTLEGROUNDS vừa ghi nhận một biến động rất lớn về lượng người chơi đồng thời trên Steam. Theo hình ảnh thống kê từ SteamDB ngày 25/9, tựa game của KRAFTON đang có 334.703 người chơi trực tuyến, trong khi đỉnh cao nhất trong vòng 24 giờ trước đó lên tới 688.421 người.

Điều đó đồng nghĩa tại thời điểm thống kê, PUBG đã thấp hơn đỉnh 24 giờ tới 353.718 người, tức tương đương khoảng 51,4%.

Xét đơn thuần về quy mô, đây rõ ràng là một khoảng chênh lệch rất lớn đối với một trong những tựa game multiplayer đông người chơi nhất Steam. Tuy nhiên, thời điểm xuất hiện những con số này lại đặc biệt đáng chú ý.

PUBG đang trải qua một cuộc tranh cãi lớn với cộng đồng game thủ Việt Nam sau quyết định xử phạt vĩnh viễn hai tuyển thủ Himass và TanVuu. Có thể thấy quyết định của KRAFTON đã tạo ra phản ứng đặc biệt mạnh tại thị trường Việt Nam, kéo theo hàng loạt lời kêu gọi xóa game, ngừng chơi hoặc tẩy chay PUBG từ một bộ phận cộng đồng.

Ảnh: AI

Nhiều tuyển thủ, streamer và thành viên cộng đồng PUBG trong nước cũng công khai những động thái phản đối. Vì vậy, việc quy mô người chơi PUBG tại Việt Nam chịu ảnh hưởng sau tranh cãi gần như là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, hiện chưa có dữ liệu SteamDB tách riêng Việt Nam đủ để xác định mức giảm cụ thể, càng chưa thể quy toàn bộ khoảng chênh lệch hơn 350.000 người chơi toàn cầu cho sự việc này.

Điểm đáng quan tâm nhất lúc này là diễn biến trong những ngày tiếp theo.

Ảnh: AI

PUBG từng sở hữu đỉnh lịch sử lên tới 3.257.248 người chơi đồng thời, trong khi ở hiện tại trò chơi vẫn duy trì quy mô hàng trăm nghìn người online và thường xuyên nằm trong nhóm đông người chơi nhất Steam. Bởi vậy, một vài thời điểm giảm sâu chưa đủ để nói lên xu hướng dài hạn.

Nhưng khi khoảng cách giữa đỉnh 24 giờ và lượng online tại thời điểm thống kê đã vượt 350.000 người, cộng thêm phản ứng dữ dội tại một thị trường có cộng đồng PUBG lớn như Việt Nam, những biểu đồ vài ngày tới chắc chắn sẽ được chú ý. Nếu các đỉnh người chơi tiếp tục suy giảm qua nhiều ngày liên tiếp thay vì phục hồi theo chu kỳ thông thường, khi đó PUBG mới thực sự đứng trước một tín hiệu đáng lo hơn.