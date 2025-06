Protector RG Mk1: Bay 30 giờ, tấn công chính xác, né tránh như phi công thật

Bước ngoặt lịch sử của hàng không quốc phòng Anh

Không quân Hoàng gia Anh (RAF) vừa chính thức đưa vào biên chế UAV Protector RG Mk1, trở thành hệ thống UAV đầu tiên của Vương quốc Anh được cấp phép hoạt động trong toàn bộ không phận nội địa.

Sự kiện này đánh dấu kỷ nguyên mới trong tác chiến không người lái của Anh, thay thế nền tảng MQ-9A Reaper đã phục vụ hơn một thập kỷ bằng phiên bản cải tiến MQ-9B hiện đại hơn.

Máy bay được thiết kế bởi General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) và được tiếp thị trong biên chế RAF dưới tên gọi Protector RG Mk1. Hệ thống cung cấp khả năng tình báo, giám sát, thu thập mục tiêu và trinh sát (ISTAR) bền vững cùng khả năng tấn công chính xác với tầm hoạt động toàn cầu.

Protector có thể bay liên tục hơn 30 giờ ở độ cao tối đa 12.192 mét, với tầm bay vượt quá 9.260 km tùy theo cấu hình. UAV này có khả năng mang bom dẫn đường bằng laser Paveway IV (226 kg) và tên lửa Brimstone 3.

Tuyên bố chính thức được đưa ra sau chuyến bay thành công của Protector từ căn cứ RAF Waddington đến RAF Marham, chứng minh tính tương thích với tiêu chuẩn hàng không dân dụng của Anh.

Phi vụ này do Phi đội 56 dẫn đầu, phối hợp với đơn vị hỗ trợ từ Phi đội 31. Các chuyến bay đánh giá sẽ tiếp tục diễn ra trong suốt mùa hè 2025, với mục tiêu đạt khả năng tác chiến toàn diện vào cuối năm.

Năng lực đa nhiệm và chuẩn hóa quốc tế

Chương trình Protector của Anh gồm việc phát triển một cơ sở huấn luyện chuyên dụng tại RAF Waddington – nơi hiện đặt các mô hình mô phỏng và hạ tầng thuộc NATO Flight Training Europe (NFTE), do Phi đội 54 quản lý.

Chiếc máy bay đầu tiên được bàn giao tháng 9/2023. Hiện tại, 4 máy bay đã được triển khai tại Anh, trong khi 6 chiếc còn lại đang trong quá trình thử nghiệm và đánh giá tại Hoa Kỳ. Tất cả 10 máy bay dự kiến sẽ đạt trạng thái sẵn sàng tác chiến cuối năm 2025.

Protector có sải cánh dài 24 mét, được trang bị các hệ thống then chốt như radar đa chế độ Lynx của GA-ASI, hệ thống cảm biến quang-điện/hồng ngoại, liên lạc vệ tinh (SATCOM), khả năng cất và hạ cánh tự động.

Đặc biệt, máy bay còn tích hợp hệ thống Phát hiện và Tránh va chạm (Detect and Avoid) của GA-ASI, cho phép vận hành an toàn trong không phận dân sự – điểm khác biệt quan trọng so với các hệ thống UAV thế hệ trước.

Hệ thống đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn STANAG 4671 của NATO và DEFSTAN 00-970 của Anh, được phê chuẩn vận hành trong môi trường dân sự có kiểm soát tại cả Hoa Kỳ và châu Âu.

Protector có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, chủ yếu trong lĩnh vực thu thập thông tin tình báo, giám sát và nhận diện mục tiêu.

Ngoài ra, máy bay còn có năng lực hỗ trợ Tìm kiếm – Cứu nạn (SAR), Tuần tra biển – bao gồm tác chiến chống tàu ngầm và tàu mặt nước – cũng như hoạt động Cảnh báo sớm trên không và phòng thủ đối không.

RAF là lực lượng quân sự đầu tiên trên thế giới tích hợp MQ-9B vào vận hành toàn diện trên mọi mặt trận.