Profile “không phải dạng vừa” của Chủ tịch ngân hàng mới “debut” cùng Bùi Công Nam

Tối 26/10, trong buổi Đại lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập của Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank), tiết mục song ca đặc biệt mang tên Kết Nối do Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Anh Trần Ngọc Minh cùng Ca/Nhạc sĩ Bùi Công Nam khiến nhiều người trầm trồ phấn khích.

Với phong thái lịch lãm, giọng hát nội lực, vũ đạo thuần thục và đặc biệt là màn đu dây từ trên cao khiến tất cả choáng ngợp, chủ tịch KienlongBank gây ấn tượng mạnh mẽ với hình ảnh lãnh đạo thế hệ mới, không chỉ giỏi chuyên môn mà còn đa tài!

Chủ tịch Trần Ngọc Minh xong ca cùng Bùi Công Nam

Chia sẻ sau tiết mục gây choáng ngợp này, Chủ tịch KienlongBank tiết lộ lý do “chọn mặt gửi vàng” nơi Bùi Công Nam là bởi sự đồng điệu trong tư duy sáng tạo và khả năng truyền tải cảm xúc chân thật qua âm nhạc: “Thực sự, chia sẻ với quý vị, đây là một thử thách không hề dễ. Tuy nhiên dám đặt thử thách thì mới dám thể hiện đúng không ạ? Và lời bài hát này ẩn chứa rất nhiều thông điệp, tâm huyết và chia sẻ của các lãnh đạo cũng như toàn bộ công nhân viên của KienlongBank trong nhiều năm qua”.

Chủ tịch ngân hàng đương nhiệm trẻ nhất Việt Nam

Được biết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) là anh Trần Ngọc Minh, sinh năm 1984 - hiện là vị Chủ tịch ngân hàng đương nhiệm trẻ nhất Việt Nam.

Anh tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế tại Học viện Ngân hàng, có gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. Bằng kinh nghiệm dày dặn, cùng tư duy mới và tầm nhìn chiến lược, anh đảm nhận nhiều vị trí quản lý tại các ngân hàng như Phó Giám đốc Kinh doanh Chi nhánh, Trưởng phòng Thẩm định Hội sở và phụ trách Tài chính cho một số tập đoàn lớn ở các cương vị Giám đốc Nguồn vốn, Trưởng Ban Tài chính, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám Đốc…

Anh Trần Ngọc Minh hiện là Chủ tịch ngân hàng đương nhiệm trẻ nhất Việt Nam!

Vị doanh nhân này bắt đầu tham gia vào công tác điều hành tại KienlongBank trên cương vị Phó Tổng Giám đốc từ tháng 1/2021. Đến tháng 10/2021, anh được bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc KienlongBank và được bổ nhiệm Tổng Giám đốc kể từ ngày 09/12/2021. Vị lãnh đạo này cũng là người có vai trò quan trọng trong chiến lược đổi mới, số hoá toàn diện của KienlongBank.

Từ ngày 9/7/2024, anh Trần Ngọc Minh được HĐQT tin tưởng bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT KienlongBank nhiệm kỳ 2023 - 2027, chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT. Hiện tại Chủ tịch Trần Ngọc Minh đang là Chủ tịch ngân hàng đương nhiệm trẻ nhất Việt Nam.

Trong suốt quá trình công tác tại ngân hàng KienlongBank, anh Trần Ngọc Minh đã đảm nhiệm các mảng việc trọng yếu như phát triển nguồn vốn, mở rộng khách hàng chiến lược, xây dựng cơ chế bán sản phẩm dịch vụ, đồng thời chú trọng đào tạo đội ngũ bán hàng tại Hội sở và các đơn vị kinh doanh.

Anh cũng là Trưởng Ban chiến lược, đóng vai trò quan trọng trong dự án chuyển đổi số của KienlongBank, góp phần thúc đẩy ngân hàng này chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến mô hình hoạt động hiện đại và bền vững. Với kinh nghiệm sâu rộng, tư duy quản trị mới mẻ cùng phong cách lãnh đạo quyết đoán, ông Trần Ngọc Minh được kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn dắt KienlongBank phát triển vững chắc trong giai đoạn tăng trưởng mới.

Nhìn lại buổi Đại lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank), giữa nhiều dấu ấn và khoảnh khắc đáng nhớ của chương trình, màn kết hợp giữa vị tổng tài ngân hàng và “anh trai” Bùi Công Nam không chỉ là màn trình diễn âm nhạc ấn tượng, mà còn là lời khẳng định cho tinh thần trẻ trung, sáng tạo và dám thử thách của KienlongBank. Với Chủ tịch Trần Ngọc Minh, tiết mục này còn mang ý nghĩa đặc biệt hơn: Khắc họa hình ảnh một thế hệ lãnh đạo mới - người dám bước ra khỏi khuôn khổ, sẵn sàng kết nối với tập thể bằng cách không ai ngờ tới.