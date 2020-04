Premier League cam kết hoàn tất trước tháng 8

Mùa giải châu Âu hiện vẫn đang bị đình hoãn vô thời hạn do dịch Covid-19, với những trận đấu đỉnh cao cuối cùng đã diễn ra cách đây 6 tuần. Tuy nhiên, The Sun vừa tiết lộ thông tin đáng lạc quan, rằng các quan chức Premier League vừa đưa ra cam kết quan trọng là sẽ hoàn thành chiến dịch hiện tại của mình vào thời hạn 31-7. Được biết, lời cam kết được đưa ra trong một cuộc họp quan trọng do UEFA chủ trì, vốn bao gồm đại diện của các giải vô địch châu Âu và từ các CLB hàng đầu.

Sự cam kết từ Premier League sẽ thúc đẩy hơn nỗ lực trở lại của các giải vô địch hàng đầu khác, trong khi UEFA cũng có thể tập trung lên kế hoạch để đưa 2 giải đấu hàng đầu của mình là Champions League và Europa League trở lại và kết thúc trong tháng 8. Lars Christer Olsson - Trưởng ban các giải đấu châu Âu của UEFA, và là người có mối quan hệ thân thiết với Giám đốc điều hành Premier League, Richard Masters - cũng có những xác nhận đầy tự tin: “Mong muốn của chúng tôi là kết thúc các giải vô địch vào tháng 7, sau đó là nỗ lực về đích giai đoạn cuối của các giải đấu châu Âu trong tháng 8. Có thể sẽ có một số điều chỉnh linh hoạt từ UEFA. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tự tin các giải đấu có thể kết thúc. Hầu hết các quốc gia có thể làm điều đó, mặc dù các trận đấu phải diễn ra không có người hâm mộ”.

Đây là một động thái tích cực khác từ Premier League, sau nội dung từ cuộc họp nội bộ gần nhất hồi cuối tuần trước. Theo đó, tất cả các CLB Premier League đã thể hiện đoàn kết khi mong muốn kết thúc mùa giải 2019-2020, với lộ trình có thể khởi động lại và thi đấu vào tháng 6, tháng 7 và kết thúc trong tháng 8. Trong khi, những quy tắc cần thiết cũng được đặt ra cho các trận cầu trong thời gian tới, tất nhiên nêu bật tầm quan trọng của công tác y tế với yêu cầu là trước các trận đấu, đều cần được thảo luận với tất cả cầu thủ, HLV và các quan chức trận đấu về tình trạng sức khỏe và mức độ an toàn. Các trận đấu cũng đều sẵn sàng cho việc chơi không có khán giả.

Theo The Sun, dự kiến 20 CLB Premier League tiếp tục họp trực tuyến vào thứ sáu, ngày 1-5, để tiếp tục tìm kiếm những giải pháp.