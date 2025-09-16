Power 6/55 nhảy vọt lên 132,9 tỉ đồng

Giải Jackpot 1 của Vietlott Power 6/55 vẫn chưa tìm ra chủ nhân.
Giải độc đắc Vietlott tối 16/9 có gì hấp dẫn?
Trong kỳ quay tối Thứ Ba (16/9), Power 6/55 tiếp tục không tìm thấy chủ nhân cho giải Jackpot 1. Giá trị giải thưởng này vượt trên 132,9 tỉ đồng.
Trước đó, ở kỳ quay tối Chủ Nhật (14/9), Mega 6/45 cũng trong tình trạng tương tự, đã nâng Jackpot lên gần 25,8 tỉ đồng, trong khi Jackpot 2 của Power 6/55 cũng chạm ngưỡng 3 tỉ đồng.
Điều này đồng nghĩa cả hai loại hình lớn của Vietlott vẫn đang cộng dồn những khoản thưởng khổng lồ.
Vậy tính đến lúc này, hai loại hình này cộng dồn lại đang “treo” tổng cộng bao nhiêu tỉ đồng?
Đáp án: Trên 158,7 tỉ đồng
Tổng giá trị cộng dồn từ hai kỳ quay gần nhất đưa tổng Jackpot của Vietlott lên mức hơn 158,7 tỉ đồng (chính xác là 158.758.125.700 đồng), tiếp tục giữ vững sức hút với những người chơi mong chờ cơ hội đổi đời.
Đáng chú ý, mức kết dư này là kết quả của sự tích lũy qua nhiều kỳ quay liên tiếp.