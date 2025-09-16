Power 6/55 nhảy vọt lên 132,9 tỉ đồng

Giải độc đắc Vietlott tối 16/9 có gì hấp dẫn?

Trong kỳ quay tối Thứ Ba (16/9), Power 6/55 tiếp tục không tìm thấy chủ nhân cho giải Jackpot 1. Giá trị giải thưởng này vượt trên 132,9 tỉ đồng.



Trước đó, ở kỳ quay tối Chủ Nhật (14/9), Mega 6/45 cũng trong tình trạng tương tự, đã nâng Jackpot lên gần 25,8 tỉ đồng, trong khi Jackpot 2 của Power 6/55 cũng chạm ngưỡng 3 tỉ đồng.

Kết quả quay thưởng Vietlott tối 16/9.

Điều này đồng nghĩa cả hai loại hình lớn của Vietlott vẫn đang cộng dồn những khoản thưởng khổng lồ.



Vậy tính đến lúc này, hai loại hình này cộng dồn lại đang “treo” tổng cộng bao nhiêu tỉ đồng?