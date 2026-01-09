Porsche thừa nhận dừng Macan chạy xăng là sai lầm, chuẩn bị phát triển SUV động cơ đốt trong mới

Porsche mới đây đã thừa nhận việc khai tử phiên bản Macan sử dụng động cơ xăng là một quyết định chưa phù hợp với thực tế thị trường. Thông tin được ông Oliver Blume – CEO Tập đoàn Volkswagen kiêm cựu CEO Porsche – chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Đức.

Porsche Macan là một trong những mẫu SUV đóng góp doanh số lớn nhất của thương hiệu Đức. Ảnh: MXH

Theo ông Blume, Porsche đã đánh giá chưa chính xác tốc độ chuyển dịch sang xe điện của khách hàng toàn cầu. Khi quyết định dừng phát triển Macan động cơ đốt trong, hãng kỳ vọng phiên bản Macan thuần điện có thể nhanh chóng thay thế vai trò của mẫu SUV bán chạy này. Tuy nhiên, nhu cầu thực tế cho thấy nhiều thị trường vẫn ưu tiên xe dùng động cơ xăng hoặc hybrid trong giai đoạn hiện nay.

Porsche Macan chạy xăng hiện vẫn đang được phân phối tại nhiều thị trường ngoài châu Âu. Riêng tại châu Âu, mẫu xe này đã bị dừng bán do không đáp ứng các tiêu chuẩn an ninh mạng mới của Liên minh châu Âu. Theo kế hoạch hiện tại, Macan động cơ đốt trong sẽ chính thức kết thúc vòng đời toàn cầu vào khoảng năm 2026.

Phiên bản Macan chạy xăng dự kiến kết thúc vòng đời toàn cầu vào khoảng năm 2026. Ảnh: MXH

Việc Macan xăng bị khai tử đã để lại khoảng trống đáng kể trong danh mục sản phẩm của Porsche, khi đây là một trong những mẫu xe đóng góp doanh số lớn nhất cho hãng trong nhiều năm. Thừa nhận điều này, lãnh đạo Porsche cho biết hãng đang chuẩn bị phát triển một mẫu SUV hoàn toàn mới, sử dụng động cơ xăng và có thể đi kèm tùy chọn hybrid, nhằm lấp đầy phân khúc mà Macan để lại.

Mẫu SUV mới dự kiến ra mắt vào khoảng năm 2028. Porsche xác nhận xe sẽ không mang tên Macan, nhưng được định vị ở phân khúc tương đương. Nhiều khả năng, mẫu xe này sẽ sử dụng nền tảng Premium Platform Combustion (PPC), dùng chung với một số dòng xe Audi thuộc Tập đoàn Volkswagen, nhằm tối ưu chi phí và thời gian phát triển.

Macan thuần điện được kỳ vọng thay thế hoàn toàn bản động cơ đốt trong nhưng chưa đạt như mong đợi. Ảnh: Motor1

Động thái này cho thấy Porsche đang điều chỉnh lại chiến lược điện hóa, thay vì chuyển đổi quá nhanh sang xe thuần điện. Trong thời gian tới, hãng sẽ tiếp tục duy trì song song nhiều loại hệ truyền động, bao gồm động cơ đốt trong, hybrid và xe điện, tùy theo từng phân khúc và nhu cầu thị trường.

Việc thừa nhận sai lầm với Macan chạy xăng được xem là bước đi hiếm hoi của Porsche, phản ánh những thách thức mà các hãng xe sang đang phải đối mặt trong quá trình chuyển dịch sang kỷ nguyên xe điện.