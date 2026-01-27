Porsche mạnh tay đóng cửa 30% đại lý tại Trung Quốc để cắt giảm chi phí

Làn sóng đóng cửa và cuộc khủng hoảng doanh số

Vào cuối năm 2025, Porsche đã vướng vào một vụ bê bối lớn khi hàng loạt đại lý của hãng tại Trung Quốc phải tạm ngừng hoạt động vì doanh số ảm đạm và khó khăn tài chính. Tình hình leo thang vào tháng 1 năm 2026 khi Trung tâm Porsche Trịnh Châu Zhongyuan và sau đó là Trung tâm Porsche Quý Dương Mengguan tại Trung Quốc chính thức đóng cửa.

Sự việc nghiêm trọng đến mức Porsche Trung Quốc đã phải trực tiếp đứng ra giải quyết các khoản tiền đặt cọc chưa được hoàn trả và xử lý các giấy tờ chứng nhận hợp chuẩn xe bị thiếu hụt.

Nguyên nhân cốt lõi của vấn đề này nằm ở việc doanh số bán hàng liên tục lao dốc. Năm 2025, hãng chỉ giao được 41.938 xe tại Trung Quốc, giảm 26% so với năm trước đó. Nếu so sánh với mức đỉnh 95.671 chiếc bán ra vào năm 2022, doanh số của hãng xe sang Đức đã bốc hơi tới 56,2% chỉ sau ba năm. Trước tình hình đó, Porsche buộc phải tìm cách cắt giảm chi phí và kìm hãm đà suy thoái.

Chiến lược thu gọn mạng lưới để tái đầu tư

Trao đổi với Yicai vào ngày 26 tháng 1, ông Pan Liqi, giám đốc điều hành Porsche Trung Quốc cho biết mục tiêu cấp thiết của công ty là thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí. Cụ thể, chi nhánh tại Trung Quốc dự định sẽ đóng cửa 30% số lượng đại lý hiện có, phấn đấu đưa con số này về mức 80 đại lý vào năm 2026. Đây là một sự thu hẹp đáng kể nếu biết rằng Porsche từng sở hữu 150 đại lý vào cuối năm 2024 và 114 đại lý vào cuối năm 2025.

Theo ông Pan Liqi, khoản ngân sách tiết kiệm được từ việc đóng cửa đại lý sẽ được chuyển sang đầu tư cho trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) tích hợp tại Thượng Hải, Trung Quốc. Đây là trung tâm R&D ở nước ngoài đầu tiên của hãng, vừa được khai trương vào tháng 11 năm ngoái. Động thái này nằm trong lộ trình tái cấu trúc và điều chỉnh dài hạn, nhằm thúc đẩy doanh số thông qua việc tinh giản bộ máy và ra mắt các mẫu xe độc quyền.

Tương lai của Porsche tại thị trường tỷ dân

Về định hướng sản phẩm, ông Pan Liqi tiết lộ Porsche sẽ bổ sung hai mẫu xe mới vào dòng sản phẩm trước cuối năm nay, bao gồm các phiên bản động cơ đốt trong (ICE) và hybrid sạc điện (PHEV) thuộc phân khúc crossover cỡ B và D.

Đồng thời, vị lãnh đạo này cũng khẳng định công ty đang tìm kiếm các nhà cung cấp Trung Quốc trong lĩnh vực giải pháp lái xe thông minh, nhưng phủ nhận hoàn toàn kế hoạch nội địa hóa sản xuất tại quốc gia này.

Chiến lược ngắn hạn cho năm 2026 của Porsche là ưu tiên chất lượng hơn số lượng và không coi doanh số bán hàng là thước đo duy nhất cho sự thành công. Hãng xe Đức dự kiến doanh số sẽ còn tiếp tục giảm trong năm 2026 do cần thời gian để giới thiệu các sản phẩm mới phù hợp hơn với thị trường nội địa.