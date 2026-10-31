PNJ lỗ gần 1.000 tỷ trong 2 quý, giảm hơn 1.000 nhân viên trong 9 tháng đầu năm

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 32.704 tỷ đồng, tăng 29%. Lợi nhuận trước thuế đạt 535 tỷ đồng, giảm 74%; lợi nhuận sau thuế đạt 471 tỷ đồng, giảm 71%.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã CK: PNJ) ghi nhận doanh thu thuần 6.995 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm 2%, xuống 6.386 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp còn 609 tỷ đồng, giảm 62%. Biên lợi nhuận gộp tương ứng giảm từ 19,8% xuống 8,7%.

PNJ cho biết doanh thu giảm chủ yếu do nhu cầu thị trường thay đổi. Biên lợi nhuận gộp chịu ảnh hưởng bởi biến động bất thường của giá vàng, cùng sự thay đổi cơ cấu doanh thu và nhóm sản phẩm.

Doanh thu tài chính trong quý đạt 6 tỷ đồng, giảm 79%. Ngược lại, chi phí tài chính tăng 170%, lên 82 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay tăng 234%, từ 24 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng giảm 13%, còn 676 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 11%, xuống 193 tỷ đồng. Theo giải trình, doanh nghiệp tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các chương trình tối ưu chi phí trong năm 2026.

Kết quả, PNJ lỗ trước thuế 328 tỷ đồng và lỗ sau thuế 258 tỷ đồng trong quý 3/2026, trong khi cùng kỳ lãi lần lượt 626 tỷ đồng và 496 tỷ đồng. Tổng mức lỗ trong 2 quý gần nhất của PNJ khoảng 996 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 32.704 tỷ đồng, tăng 29%. Lợi nhuận trước thuế đạt 535 tỷ đồng, giảm 74%; lợi nhuận sau thuế đạt 471 tỷ đồng, giảm 71%.

Tại ngày 30/09/2026, tổng tài sản của PNJ đạt 20.126 tỷ đồng, giảm 38 tỷ đồng so với đầu năm. Hàng tồn kho sau dự phòng đạt 16.626 tỷ đồng, tăng 5%, chiếm 83% tổng tài sản.

Giá gốc hàng tồn kho tăng 19% lên 18.855 tỷ đồng. Trong đó, sản phẩm đạt 10.055 tỷ đồng, hàng hóa đạt 7.200 tỷ đồng và nguyên vật liệu đạt 1.181 tỷ đồng.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho tăng từ 46 tỷ đồng lên 2.229 tỷ đồng. Riêng hàng tồn kho trang sức kim cương và kim cương rời có giá gốc 5.160 tỷ đồng, dự phòng giảm giá 1.685 tỷ đồng, chiếm 76% tổng dự phòng hàng tồn kho. Hàng trang sức mua lại có giá gốc 1.311 tỷ đồng, dự phòng 473 tỷ đồng; các mặt hàng khác được lập dự phòng 71 tỷ đồng.

Nợ phải trả cuối kỳ đạt 6.927 tỷ đồng, tăng 1%. Dư nợ vay ngắn hạn đạt 4.321 tỷ đồng, tăng 97 tỷ đồng, tương đương 2%.

Cơ cấu vay có sự thay đổi khi dư nợ ngân hàng giảm 607 tỷ đồng, tương đương 14%, còn 3.617 tỷ đồng. Đồng thời, PNJ phát sinh dư nợ vay cá nhân 704 tỷ đồng, trong đó vay bà Cao Thị Ngọc Dung 700 tỷ đồng. Khoản vay này có lãi suất 10%/năm và đáo hạn ngày 25/09/2027.

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ đạt 1.242 tỷ đồng, tăng 138% so với đầu năm; đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 96%, còn 83 tỷ đồng.

Số nhân viên của PNJ và các công ty con tại ngày 30/09/2026 là 7.123 người, giảm 1.041 người, tương đương 13% so với đầu năm. Doanh nghiệp có 424 cửa hàng kinh doanh trên cả nước.