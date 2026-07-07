Chiều nay (7/7), Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố thông tin bất thường liên quan đến Công ty P-Lab (công ty con do PNJ sở hữu 100% vốn), PNJ thành lập tổ giám sát đặc biệt với sự tham gia của hai thành viên độc lập hội đồng quản trị. Động thái được đưa ra sau khi cơ quan công an bắt ông Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ - trong đường dây buôn lậu kim cương.

Theo văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM, PNJ cho biết, vụ việc liên quan đến trách nhiệm pháp lý của ông Đặng Ngọc Thảo. PNJ cho biết, đã và đang triển khai nhiều biện pháp, nhằm tăng cường quản trị, kiểm soát và giám sát đối với P-Lab.

Công ty PNJ lập tổ giám sát đặc biệt tại P-Lab.

Hội đồng quản trị (HĐQT) PNJ đã quyết định thành lập Tổ giám sát đặc biệt với sự tham gia của hai thành viên độc lập HĐQT. Tổ này có nhiệm vụ nâng cao hiệu quả giám sát hoạt động điều hành tại P-Lab, đồng thời củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ.

P-Lab là công ty con do PNJ sở hữu 100% vốn , có vốn điều lệ 10 tỷ đồng và hoạt động trong lĩnh vực giám định kim cương, đá quý. Dù quy mô vốn không lớn so với toàn hệ sinh thái PNJ, đây là đơn vị giữ vai trò quan trọng trong chuỗi kiểm định chất lượng, xác thực nguồn gốc và hỗ trợ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, diễn biến trên thị trường chứng khoán cổ phiếu PNJ vẫn "nằm sàn" phiên thứ 3 liên tiếp. Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/7, cổ phiếu PNJ giảm hết biên độ 6,96% xuống còn 50.800 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong gần một năm.

Ngay từ đầu phiên giao dịch ngày 7/7, áp lực bán đã chiếm ưu thế khi cổ phiếu nhiều thời điểm rơi vào trạng thái "trắng bên mua", với khối lượng dư bán giá sàn có lúc lên tới gần 12 triệu cổ phiếu.

Trước đó, tối 2/7, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TPHCM thông báo đã khởi tố ông Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc P-Lab. Theo cơ quan điều tra, ông Thảo bị cáo buộc đã câu kết với các đối tượng khác để mua kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy chứng nhận quốc tế GIA.