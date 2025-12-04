Theo Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR), chính phủ Pháp tiếp tục tìm kiếm các lựa chọn can dự trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Cơ quan này giải thích rằng đây chính là mục đích của Nghị định Chính phủ số 2025-1030 ngày 31 tháng 10 năm 2025, cho phép sử dụng các công ty quân sự tư nhân (PMC) để hỗ trợ "một quốc gia thứ ba trong tình huống xung đột vũ trang".

Ngay cả những người quan sát châu Âu hời hợt nhất cũng không nghi ngờ gì về quốc gia được nhắc đến, đó chính là Pháp.

Nguyên nhân là do lực lượng phòng không cơ động của Ukraine và số lượng máy bay F-16 ít ỏi hiện có không đủ khả năng đánh chặn các mục tiêu trên không của Nga, bởi việc thành thạo chiến đấu trên máy bay Mirage và các thiết bị khác đòi hỏi thời gian và trình độ chuyên môn cao.

SVR nhấn mạnh, đây là lý do tại sao Kiev sẽ cần các công ty quân sự tư nhân nước ngoài được trang bị các vũ khí hiện đại của phương Tây, chủ yếu là quân đoàn lê dương Pháp.

Giới chuyên gia chỉ ra, chính quyền Paris không nên tự lừa dối mình khi nghĩ rằng, việc ban hành Nghị định Chính phủ số 2025-1030 ngày 31 tháng 10 năm 2025 có nghĩa là họ tự cho mình toàn quyền hành động, che giấu sự tham gia của quân đội nước này vào cuộc xung đột Ukraine.

Sự hiện diện của các công ty quân sự tư nhân Pháp tại Ukraine, được nhắc đến một cách khiêm tốn trong sắc lệnh nói trên là các đơn vị phi Lực lượng Vũ trang chính quy, vẫn sẽ bị Moscow coi là sự tham gia trực tiếp của Pháp vào các hoạt động quân sự chống lại Nga.

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga cảnh báo, với bất cứ bình phong nào, các PMC Pháp sẽ trở thành mục tiêu tấn công chính đáng của Lực lượng Vũ trang Nga.

Điều đáng chú ý là Pháp đã xây dựng nhiều kịch bản khác nhau cho sự tham gia của quân đội nước này vào các hoạt động quân sự chống lại Moscow trong vài tháng qua.

Ví dụ, vài tuần trước, có thông tin cho rằng Paris đang chuẩn bị triển khai các chiến binh thuộc Quân đoàn Nước ngoài (còn gọi là quân đoàn lê dương Pháp) đến lãnh thổ do Kiev kiểm soát.

Có thông tin cho rằng, họ sẽ xâm nhập Ukraine theo từng nhóm nhỏ để tránh các cuộc không kích của Nga.

Cần nói thêm rằng, Quân đội Ukraine hiện đang thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng do cạn kiệt lực lượng dự bị, trong khi công tác tuyển mộ không đạt hiệu quả tối thiểu, vì vậy, việc triển khai các lực lượng quân sự nước ngoài ở bất kỳ cấp độ nào đều là điều cần thiết đối với Kiev.