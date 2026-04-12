PlayStation 6 sẽ không có giá 26 triệu đồng

PlayStation 6 nhiều khả năng sẽ được bán với giá 749 USD (khoảng 19,6 triệu đồng) khi ra mắt, chỉ cao hơn 100 USD (khoảng 2,6 triệu đồng) so với PlayStation 5 Slim hiện tại. Tuy nhiên, thuế quan thương mại có thể đẩy mức giá lên gần 950 USD (khoảng 24,9 triệu đồng).

Đây là kết luận từ một phân tích chi tiết về chi phí linh kiện PlayStation 6 do kênh YouTube Moore's Law is Dead thực hiện. Người thực hiện phân tích, Tom, từng làm quản lý kỹ thuật tài khoản trong ngành bán dẫn, đã tính toán từng thành phần cấu thành nên máy chơi game thế hệ tiếp theo của Sony.

Theo ước tính, tổng chi phí linh kiện để sản xuất một chiếc PlayStation 6 (phiên bản console gia đình, mang tên mã Orion) vào khoảng 743 USD (khoảng 19,5 triệu đồng). Con số này trùng khớp với dự đoán trước đó từ một nguồn rò rỉ uy tín trong ngành. Nếu Sony áp mức lợi nhuận thông thường, giá bán lẻ đề xuất sẽ rơi vào khoảng 749 USD (khoảng 19,6 triệu đồng).

Thành phần đắt nhất không phải chip xử lý hay ổ cứng, mà là bộ nhớ RAM, ước tính chiếm khoảng 300 USD (khoảng 7,8 triệu đồng) trong tổng chi phí. Giá RAM hiện đang ở mức cao và được xem là yếu tố chính kéo giá PlayStation 6 lên so với thế hệ trước.

Mức giá 749 USD (khoảng 19,6 triệu đồng) đó có thể bị đẩy lên gần 950 USD (khoảng 24,9 triệu đồng) nếu thuế quan thương mại 30% vẫn còn hiệu lực khi máy ra mắt. Tom nhấn mạnh rằng kịch bản 1.000 USD (khoảng 26,2 triệu đồng) chỉ xảy ra trong điều kiện cực kỳ bất lợi: thuế quan vẫn duy trì, giá RAM không giảm trước năm 2028, và tuyến đường thương mại qua eo biển Hormuz bị đóng cửa suốt năm 2027. "Càng nhiều người nghĩ PS6 sẽ có giá 1.000 USD (khoảng 26,2 triệu đồng), họ sẽ càng bất ngờ khi thấy không phải vậy. PlayStation 6 sẽ không có giá 1.000 USD (khoảng 26,2 triệu đồng)", Tom khẳng định.

Nếu một trong các điều kiện tiêu cực trên thay đổi, chẳng hạn thuế quan được dỡ bỏ hoặc giá RAM hạ nhiệt, giá PlayStation 6 có thể về mức 600 đến 800 USD (khoảng 15,7 đến 20,9 triệu đồng). Khi đó, Sony thậm chí có thể cân nhắc nâng dung lượng RAM cho cả phiên bản console lẫn máy chơi game cầm tay đi kèm.

Ngoài phiên bản console chính, Moore's Law is Dead cũng phân tích chi phí của PlayStation 6 phiên bản cầm tay (ước tính giá bán 499 USD (khoảng 13 triệu đồng)) và một phiên bản rút gọn mang tên mã "Canis" (ước tính 399 USD (khoảng 10,4 triệu đồng)), sử dụng cùng chip xử lý với máy cầm tay. Đây được cho là chiến lược của Sony nhằm phục vụ nhiều phân khúc người dùng khác nhau.

Sony được cho là sẽ không trì hoãn PlayStation 6 để chờ điều kiện kinh tế thuận lợi hơn, vì chi phí đình trệ sản xuất còn lớn hơn thiệt hại từ giá cao. Việc AMD vẫn đang tiến hành kiểm định chip cho thấy tiến độ sản xuất đang được duy trì. Máy dự kiến ra mắt vào cuối năm 2027 hoặc đầu năm 2028.