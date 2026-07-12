Pin iPhone 17 Pro Max và Galaxy S26 Ultra cộng lại cũng không bằng máy này

Không ngờ smartphone bây giờ pin to như máy tính bảng nhưng thiết kế lại vẫn mỏng gọn nhẹ như này đây.
Tại Việt Nam, HONOR cũng có một chiếc smartphone pin khủng là HONOR X9d với pin 8.300mAh, có mức giá ở thời điểm hiện tại là khoảng hơn 8 triệu đồng sau khi áp mã giảm giá từ sàn TMĐT trong các ngày sale như ngày 15 tới đây. Đây thực chất là một phiên bản đổi tên của HONOR X70 nội địa, do đó chúng ta có thể kỳ vọng rằng HONOR sẽ sớm mang chiếc X80 Pro Max này về bán chính hãng dưới một cái tên gọi khác.
Mới đây, HONOR cũng đã ra mắt dòng 600 Series tại Việt Nam, gồm ba phiên bản: 600 giá khởi điểm 17,99 triệu đồng, 600 Pro 25,99 triệu đồng và 600 Lite 10,99 triệu đồng. Hãng cũng bán bản giới hạn 600 Pro MOLLY Limited Edition hợp tác với POP MART. Đến hết 12/7, người mua được giảm trực tiếp 2 triệu đồng cùng chính sách thu cũ đổi mới đến 5 triệu đồng và trả góp 0%. Trong đợt ưu đãi này, giá thực mua bản 600 có thể về khoảng 12,99 triệu đồng , thấp hơn nhiều so với mức niêm yết 17,99 triệu đồng.