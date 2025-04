Phút giây đôi tàu Thống Nhất hội ngộ trên sân ga Đà Nẵng đúng ngày 30/4

Cựu chiến binh Trần Ngọc Thảo (Trung đoàn vận tải 559) đi trên chuyến tàu SE1 từ Hà Nội vào. Ông bày tỏ rất xúc động và hạnh phúc trong ngày hội thống nhất non sông. “Đồng đội tôi ngày ấy người còn, người mất. Tôi được có mặt trên chuyến tàu thống nhất, được ngắm nhìn non sông thu về một mối là điều may mắn. Thế hệ ngày trước ngã xuống cho đất nước đứng lên, thế hệ hôm nay được sống trong hoà bình, hãy cố gắng góp phần dựng xây Tổ quốc vẻ vang”, ông nói.