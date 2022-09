Phượt xuyên 3 quốc gia bằng siêu xe Ferrari: Đi gần 21.000km trong 2 tháng

Không nhiều người muốn đi phượt cùng siêu xe ngay cả khi có điều kiện, đặc biệt với quãng đường gần 21.000km, nhưng Will LaRiccia thì khác - Ảnh: @wlariccia/Instagram

Will LaRiccia đã có chuyến đi phượt xuyên 3 nước với tổng quãng đường là 12.834 dặm (20.654km) đi qua các mốc chính là Tijuana (thành phố ở Mexico), Pebble Beach (bang California, Mỹ) và Vancouver (thành phố ở Canada).



Trong xe, anh xếp đủ thứ đồ cần dùng cho chuyến đi dự kiến kéo dài 2 tháng, gồm một va li, 2 ba lô, 1 túi máy ảnh, đồ cắm trại và cả một bộ gậy đánh golf. Khi không lái xe, anh sẽ làm việc từ xa, cắm trại hoặc chơi golf.

Chiếc siêu xe đồng hành cùng Will là Ferrari California T. Đây là một chiếc xe được yêu thích, có giá bán khoảng 200.000 USD (4,7 tỉ đồng), nhưng cũng dễ gặp trục trặc ở ổ trục bánh xe - Ảnh: @wlariccia/Instagram

Hành trình đó không hề dễ dàng. Siêu xe dù rất nhanh nhưng chưa bao giờ là một chiếc xe đi đường trường hàng nghìn km tốt. Anh lên đường với tâm thế “tận hưởng như thể không có ngày mai”.



Lộ trình di chuyển của Will - Ảnh: Carscoops

Đáng ngạc nhiên là anh thực sự đã kết thúc chuyến đi một cách tốt đẹp, dù có bị “tuýt còi” 5 lần, nhưng không bị phạt. Có lẽ do đi bằng siêu xe nên Will có lúc phóng hơi bốc so với giới hạn một chút.

Trong gần 21.000km, chiếc Ferrari chưa bao giờ gặp sự cố máy móc. Giữa hành trình, anh có bảo hành một lần ở Seattle (Mỹ) chỉ để đảm bảo chắc chắn.

“Tôi đã vô cùng lo lắng trong suốt quãng thời gian từ Alaska xuống thành phố Salt Lake [bang Utah]. Trục trặc giữa đường sẽ khiến tôi điêu đứng”, Will LaRiccia chia sẻ.

Rất may là nỗi lo ấy đã không thành sự thực. Hành trình của người đàn ông dũng cảm này cho thấy ngay cả những chiếc siêu xe, vốn bị phàn nàn rất nhiều là không đủ thoải mái, dễ gây đau lưng, cũng có thể là người bạn đồng hành tuyệt vời trên đường.

Dù chạy bằng siêu xe, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ khoảng 11,8 lít/100km - Ảnh: @wlariccia/Instagram

Một vài hình ảnh khác của chuyến đi được đăng lên tài khoản Instagram của Will: