Phương Vũ làm gì và đỉnh cỡ nào mà được CEO Apple Tim Cook đến tận "đại bản doanh" gặp mặt?

Trong số các nhà sáng tạo nội dung và lập trình viên Việt Nam gặp mặt CEO Apple Tim Cook ngày 15/4, cư dân mạng dành sự quan tâm đặc biệt cho Phương Vũ và Antiantiart. Bởi lẽ không phải một cuộc hẹn ở ngoài mà đích thân CEO Apple đã đến thăm "đại bản doanh" của Antiantiart, trò chuyện cùng Phương Vũ và cộng sự.

Hiện tại, Phương Vũ là Co-founder kiêm đạo diễn của Antiantiart, đây đều là những cái tên nổi tiếng trong cộng đồng làm sáng tạo Việt Nam. Đương nhiên profile của đạo diễn trẻ này cũng không phải dạng vừa!

(Ảnh: Tuấn Lê)

Tim Cook đến thăm studio của Antiantiart (Clip: Tuấn Lê)

CEO Apple chụp ảnh kỷ niệm cùng Antiantiart

Phương Vũ: Đại sứ truyền cảm hứng, Giám đốc sáng tạo của WeChoice Awards

Phương Vũ sinh năm 1995, đến từ Hà Nội, là nhân vật nổi bật trong lứa đạo diễn trẻ và tài năng hiện nay. Dấu ấn của Phương Vũ không chỉ dừng lại ở những thành tựu được công chúng công nhận mà còn nổi bật với cá tính và tinh thần dị biệt.

Vào cuối năm 2023, Phương Vũ gây sự chú ý khi xuất hiện tại Gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2023 - Dám Đam Mê Dám Rực Rỡ với những vị trí đặc biệt quan trọng. Không chỉ xuất hiện trong Top 23 Nhân vật truyền cảm hứng, Phương Vũ còn đảm nhận vai trò Giám đốc sáng tạo của cả chương trình.

Phương Vũ (áo đen) cùng với các đề cử Nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2023

Tại đêm Gala vinh danh, Phương Vũ trở thành một trong 5 Đại sứ truyền cảm hứng do Hội đồng Thẩm định của WeChoice Awards bình chọn. Chia sẻ về điều này, Phương cho biết đây là một vinh dự, nhiệm vụ và vai trò đặc biệt mà mình chưa hề được trải nghiệm.



Phương Vũ chia sẻ sau khi trở thành Đại sứ truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2023

Giám đốc sáng tạo kiêm Đạo diễn trẻ có cách nói lời cảm ơn cực đặc biệt: "Tôi đang rất run, đây là một chuỗi nhiều cảm xúc. Tôi chưa từng nghĩ tôi có thể giành được giải thưởng này và đây là điều bất ngờ với mình. Tôi nghĩ giải thưởng này không dành cho mình mà dành cho sự cố gắng của những người anh em, dành cho những ngày bọn tôi phải dựng clip ở trong một căn nhà 8 mét vuông và dột. Giải thưởng này dành cho gia đình tôi, anh em Last Fire của tôi".

Trước đó, trong bài phỏng vấn thuộc khuôn khổ WeChoice Awards vào cuối năm 2023, Phương Vũ đã có những chia sẻ về hành trình sáng tạo nghệ thuật của mình. Chỉ trong vòng gần 3 năm lao mình vào "nghề nghiệp đạo diễn" này, Phương đã làm hơn 300 videos ở đủ các quy mô, giới hạn chi phí, số lượng nhân sự khác nhau… Một con số đủ gây choáng ngợp.

"Khoảnh khắc trước khi một dự án được ra mắt công chúng, tôi vẫn còn rất nhiều cảm xúc. Dù sao các dự án tôi làm đều có công sức đóng góp của các anh em, kỉ niệm cũng không ít. Nhưng có lẽ trong quá trình làm, tôi đã khám phá trọn vẹn các cung bậc cảm xúc rồi nên tới khi dự án kết thúc và tới được công chúng tôi không còn nhiều suy nghĩ, tình cảm gì cho nó nữa. Ngay bây giờ khi bạn hỏi tôi tâm đắc sản phẩm nào, tôi không nghĩ ra, tôi cũng không hay so sánh và suy nghĩ gì thêm sau khi một dự án kết thúc. Đang có nhiều jobs phía trước và việc của tôi là giải quyết chúng" - Phương Vũ nói.



Cũng tại WeChoice Awards 2023, Phương Vũ và Antiantiart giành chiến thắng nhóm đề cử Z-Team - Nhóm Gen Z tài năng do cộng đồng bình chọn. Antiantiart đã truyền cảm hứng cho các bạn trẻ nhờ hành trình dám "cháy bỏng" 100% với điều mình thích, dám thử, dám dấn thân và dám khác biệt.



Đại diện Antiantiart lên nhận cúp dành cho Z-Team của WeChoice Awards 2023

Là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên hợp tác với Apple, đứng sau loạt sản phẩm gây bão MXH

Đầu năm 2024, tlinh kết hợp cùng Apple tạo nên MV “đừng làm nó phức tạp”, được đăng tải trên kênh YouTube chính thức của Apple Việt Nam. Và Phương Vũ chính là đạo diễn hậu trường của MV - vị trí cực kỳ quan trọng với Apple khi lưu lại những khoảnh khắc sử dụng iPhone để quay MV.

Clip quay MV “đừng làm nó phức tạp” được Phương Vũ đăng tải

Đây không phải là lần đầu tiên Phương Vũ tham gia 1 dự án của Apple. Trước đó, vào tháng 6/2023, tài khoản Instagram chính thức của Apple đăng tải Con Rồng Cháu Tiên - sản phẩm nằm trong chuỗi dự án #ShotoniPhone với đề bài tái hiện văn hóa Việt Nam.

Dự án này được Phương Vũ thực hiện cùng nghệ sĩ trang điểm Yến Jii (bạn gái Phương). Cặp đôi cũng trở thành bộ đôi nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên hợp tác với Apple.



Đoạn phim được đăng tải trên Instagram của Apple

Con Rồng Cháu Tiên là sự kết hợp của nghệ thuật body painting, make up và nhiếp ảnh, mang màu sắc nghệ thuật đương đại với câu chuyện về thần tích Hồng Bàng Thị với biểu tượng cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ. Tại đây, các hình tượng văn hóa dân gian như rồng thời Lý, họa tiết Đông Sơn, họa tiết vân vũ… được sắp đặt một cách khéo léo, lan toả niềm tự hào dân tộc.

Ngoài ra, Phương Vũ và Antiantiart đã góp phần tạo nên những dự án đình đám, được chia sẻ rộng rãi trên MXH như đoạn phim an toàn bay của hãng Hàng không Quốc Gia Việt Nam (2022), Hoa Xuân Ca (2023) - dự án Phương Vũ, Antiantiart kết hợp cùng Đài truyền hình Việt Nam (VTV) chào xuân 2023,...

Trong làng giải trí, Phương Vũ cùng với tổ đội của mình đứng đằng sau nhiều MV đỉnh cao. Mới nhất, anh chàng chính là người đứng sau MV Vụ Nổ Lớn - Không Quan Trọng (parody của siêu hit xứ Hàn Haru Haru) được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ. Trước đó, nhiều dự án nổi bật do Phương Vũ đạo diễn được giới trẻ đón nhận nhiều như Hà Nội Một Mảnh Tôi, Thủ Đô Cypher, Hit Me Up (Binz), Nấu Ăn Cho Em (Đen Vâu),...

Phương Vũ và Đen Vâu khi quay Nấu Ăn Cho Em