Phương Thảo mời Tạ phim "Mưa đỏ" đóng MV đầu tay

Tối 28/10, tại Phú Thọ, Phương Thảo (tên thật Trần Thị Thùy) chính thức ra mắt MV "Hẹn hò Phú Thọ" – sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại của cô với nghệ thuật sau thời gian tập trung cho công việc kinh doanh.

Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Thanh Thủy (Phú Thọ), Phương Thảo sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ của trường lớp. Sau khi tốt nghiệp THPT, cô thi đỗ vào Đại học Văn hóa Hà Nội, nơi đã lưu giữ bốn năm thanh xuân rực rỡ của nữ ca sĩ. Trong quãng thời gian này, Phương Thảo không chỉ là giọng ca quen thuộc trong các chương trình của trường mà còn đảm nhiệm vai trò MC, đạo diễn, biên kịch nhiều sự kiện.

Phương Thảo.

Đam mê nghệ thuật song song với tinh thần năng động giúp Phương Thảo sớm khẳng định bản thân. Cô từng đi hát, làm MC để vừa trang trải cuộc sống sinh viên, vừa thỏa mãn đam mê. Sau này, Phương Thảo rẽ hướng kinh doanh, trở thành "bà chủ" của một doanh nghiệp tổ chức sự kiện tại Phú Thọ và nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Dù bận rộn với công việc, ngọn lửa nghệ thuật trong cô chưa bao giờ tắt. Chính vì vậy, Phương Thảo đã quyết tâm trở lại bằng một sản phẩm âm nhạc được đầu tư nghiêm túc – MV "Hẹn hò Phú Thọ".

Phương Thảo và ekip chia sẻ về MV "Hẹn hò Phú Thọ".

Ca khúc "Hẹn hò Phú Thọ" do chính Phương Thảo sáng tác mang giai điệu trữ tình, ca ngợi vẻ đẹp của mảnh đất vua Hùng – nơi cô sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Đồng thời, MV cũng là món quà tinh thần cô gửi tặng quê hương nhân dịp địa phương có nhiều đổi thay sau khi sáp nhập.

Phương Thảo đảm nhận hầu hết các khâu trong MV – từ ý tưởng, kịch bản đến đạo diễn. Vì Phú Thọ "mới" bao gồm một phần địa bàn của Vĩnh Phúc và Hòa Bình nên trong MV, cô đã khéo léo lồng ghép hình ảnh danh lam thắng cảnh của hai địa phương này như Tam Đảo và Thủy điện Hòa Bình... tạo nên bức tranh quê hương vừa thân thuộc vừa mới mẻ.

Toàn bộ quá trình sản xuất MV được thực hiện trong vòng một tuần của tháng 10. Phương Thảo chia sẻ:

"Trời mưa liên tục khiến quá trình quay gặp nhiều khó khăn, nhất là khi phải di chuyển từ Việt Trì đến Hòa Bình rồi sang Vĩnh Phúc. Ơn giời, cuối cùng tôi cũng hoàn thành MV – cũng là tâm nguyện dành cho quê hương sau khi sáp nhập. Với danh nghĩa là người con đất Tổ, tôi muốn thể hiện tình yêu quê hương qua MV này, như một cách ngợi ca Phú Thọ không chỉ đẹp về phong cảnh, con người mà còn về tinh thần đoàn kết vươn lên mạnh mẽ".

Vợ chồng diễn viên Phương Nam trong MV.

Một điểm thú vị trong MV đầu tay của Phương Thảo là sự xuất hiện của Tạ phim "Mưa đỏ" - diễn viên Phương Nam. Anh còn đưa vợ cùng tham gia diễn xuất trong MV.

Chia sẻ tại buổi ra mắt tối 28/10, Phương Nam nói lý do nhận lời : "Có một câu hát mà tôi rất yêu thích: 'Vì nước mình còn đẹp cần chi đâu nước ngoài'. Tôi tin rằng với MV "Hẹn hò Phú Thọ", những hình ảnh và ca từ của chị Phương Thảo sẽ mang lại nhiều giá trị, truyền tải thông điệp ý nghĩa về quê hương Phú Thọ nói riêng và vẻ đẹp của Việt Nam nói chung".



