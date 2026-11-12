Phương Thanh và Siu Black hóa giải hiểu lầm gần 1 thập kỷ cùng Nguyên Vũ hát "Ly cà phê Ban Mê"

Ca sĩ Nguyên Vũ cho biết anh là người chủ động làm cầu nối để Phương Thanh và Siu Black có cơ hội đứng chung sân khấu.

Tối 11/11, Phương Thanh và Siu Black bất ngờ tái ngộ cùng đứng chung sân khấu trong tiệc tri ân của Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026 Nguyễn Thị Minh Châu tại TP.HCM. Sau gần 10 năm xảy ra hiểu lầm, hai nữ ca sĩ đã có dịp gặp gỡ và biểu diễn cùng nhau nhờ sự kết nối của ca sĩ Nguyên Vũ.

Siu Black và Phương Thanh hóa giải hiểu lầm sau gần 1 thập kỷ.

Ca sĩ Nguyên Vũ, Siu Black, Phương Thanh tại đêm tiệc của hoa hậu Minh Châu.

Chia sẻ về màn tái ngộ này, Nguyên Vũ cho biết anh là người chủ động làm cầu nối để Phương Thanh và Siu Black có cơ hội đứng chung sân khấu. Nam ca sĩ tiết lộ bản thân vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm đồng nghiệp, đồng thời mong muốn hai đàn chị gắn kết trở lại sau quãng thời gian dài không liên lạc.

Khi nhận lời mời tham gia sự kiện của hoa hậu Minh Châu, cả Phương Thanh và Siu Black đều vui vẻ đồng ý, thu xếp lịch trình bận rộn để góp mặt. Theo Nguyên Vũ, hai nữ ca sĩ không đặt nặng chuyện cát-xê mà chủ yếu muốn gặp gỡ, giao lưu với đồng nghiệp.

Phương Thanh và Siu Black từng có mối quan hệ thân thiết trước khi xảy ra những khúc mắc kéo dài nhiều năm. Giai đoạn 2013-2015, khi Siu Black gặp khủng hoảng cá nhân, Phương Thanh từng đứng ra hỗ trợ, kêu gọi giúp đỡ và dàn xếp công việc cho đồng nghiệp. Tuy nhiên, những hiểu lầm phát sinh sau đó khiến cả hai ngừng liên lạc trong thời gian dài.

3 ca sĩ cùng hát ca khúc "Ly cà phê Ban Mê".

Theo tiết lộ của Nguyên Vũ, hiện tại Phương Thanh và Siu Black đã hóa giải những khúc mắc, không còn giận nhau và ngày càng thấu hiểu hơn. Trước giờ diễn ra sự kiện, Phương Thanh còn chủ động đi đón Siu Black đến địa điểm tổ chức. Ngoài ra, Siu Black cũng đã ghé thăm nhà mới của đàn em.

Tại buổi tiệc, Nguyên Vũ, Phương Thanh và Siu Black ngẫu hứng tam ca ca khúc "Ly cà phê Ban Mê" của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Chứng kiến màn kết hợp của hai đàn chị, Nguyên Vũ nhận xét Phương Thanh đã chủ động tiết chế giọng hát, nhường bớt phần thể hiện cho Siu Black để không lấn át đồng nghiệp.

Nam ca sĩ cũng chia sẻ về tình trạng sức khỏe hiện tại của Siu Black. Theo anh, sức khỏe của nữ ca sĩ có phần yếu hơn trước. Nguyên Vũ bày tỏ mong muốn đàn chị chú ý giữ gìn sức khỏe, đồng thời nhận lời đi hát trở lại nhiều hơn để có thêm thu nhập, ổn định kinh tế.

Dù thể trạng có phần mệt mỏi, nội lực giọng hát của Siu Black vẫn khiến Nguyên Vũ ấn tượng. Anh kể ngay khi bước lên sân khấu trong đêm tiệc, nữ ca sĩ hát đầy máu lửa, đến mức dàn âm thanh của chương trình "chịu không nổi", loa liên tục bị hú.

Hoa hậu Minh Châu xuất hiện lộng lẫy tại đêm tiệc.

Màn tái ngộ của Phương Thanh và Siu Black trở thành một trong những điểm nhấn tại tiệc Thanks Party của Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026 Nguyễn Thị Minh Châu. Sự kiện còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như danh ca Thái Châu, NSND Trịnh Kim Chi, Băng Châu, Hiền Mai, Quốc Đại, Hà Vân, Minh Thảo, rapper Minh Hy cùng các MC Quỳnh Hoa và Vũ Mạnh Cường.

Tại buổi tiệc, hoa hậu Minh Châu được ban tổ chức trao sash, bằng chứng nhận và vương miện luân lưu của cuộc thi. Theo Nguyên Vũ, người đẹp sở hữu hai vương miện do giành giải nhất bảng B và ngôi vị hoa hậu chung cuộc.