Khách hàng trong một cửa hàng rượu.

Chỉ số mới

Theo bài viết của RIA Novosti, mặc dù hoạt động thương mại với phương Tây đã suy giảm đáng kể trong ba năm qua, nhiều loại rượu vang từ Ý, Pháp, Bồ Đào Nha và các nước châu Âu khác vẫn có sẵn trên kệ hàng tại Nga.

Cơ quan Thống kê Châu Âu (Eurostat) cho biết, nhập khẩu rượu vang châu Âu đạt 49,3 triệu euro trong tháng 7. Con số này tăng 33% chỉ trong một tháng.

Đây là mức cao nhất kể từ tháng 10 năm ngoái, khi các nhà sản xuất rượu vang châu Âu nhập khẩu 63,4 triệu euro hàng hóa. Doanh số bán hàng sang thị trường Nga đã giảm kể từ đó, nhưng xu hướng hiện đang đảo ngược.

Do đó, vào đầu nửa cuối năm 2025, hầu hết các nhà cung cấp lớn nhất từ Liên minh Châu Âu đều tăng nhập khẩu. Ý nhập khẩu nhiều nhất, với 21,1 triệu euro, tăng 1,5 lần lượng hàng xuất khẩu.

Tiếp theo là rượu vang từ Latvia, với lượng hàng xuất khẩu tăng một phần ba, lên 9,9 triệu euro. Bồ Đào Nha bán được nhiều hơn khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 4 triệu euro. Nga đã mua 2,85 triệu euro rượu vang Đức trong tháng 7.

Nếu xu hướng này tiếp tục, rượu vang nhập khẩu sẽ được bày bán trên kệ với số lượng gần bằng năm ngoái.

Vào tháng 7, lượng bia xuất khẩu từ Đức sang Nga cũng đạt mức cao kỷ lục trong năm nay. Trong tháng đó, lượng bia nhập khẩu trị giá 1,7 triệu euro. Lần gần nhất đạt được con số này là vào tháng 12 năm 2024, trước khi thuế nhập khẩu bia từ các nước thù địch tăng từ 0,1 euro lên 1 euro/lít.

Cộng hòa Séc là nhà cung cấp bia hàng đầu từ Liên minh Châu Âu sang Nga, với kim ngạch xuất khẩu đạt hai triệu euro, tăng 11% so với tháng trước. Latvia đứng thứ ba: doanh số bán hàng sang thị trường Nga tăng gấp 1,6 lần trong tháng 7, đạt 1,45 triệu euro.

Những con số ẩn giấu điều gì

Như Hiệp hội các nhà sản xuất rượu vang và trồng nho Nga (AVVR) nhấn mạnh, phần lớn rượu vang nhập khẩu đến từ các quốc gia thù địch, những nước đã đóng cửa thị trường đối với rượu vang Nga và áp đặt lệnh trừng phạt đối với việc nhập khẩu thiết bị, linh kiện và nguồn lực công nghệ cần thiết cho sản xuất rượu vang. Các điều kiện cạnh tranh công bằng đã bị vi phạm.

Hơn nữa, người châu Âu đã chấm dứt quan hệ hợp đồng với các đối tác Nga, không thực hiện nghĩa vụ của mình và chính thức tuyên bố rút khỏi Nga.

Tuy nhiên, chính phủ Nga đã tạo điều kiện cho việc nhập khẩu song song các sản phẩm này. Hóa ra, các quốc gia công khai thù địch với Nga và công khai theo đuổi các chính sách nhằm gây thiệt hại kinh tế và quân sự cho Nga giờ đây lại có cơ hội kiếm lời từ việc bán rượu cho người Nga.

Số tiền mà người dân Nga chi cho rượu vang từ các quốc gia thù địch lên tới hàng tỷ rúp. Năm 2024, chỉ riêng rượu vang Pháp, người Nga đã chi khoảng mười tỷ rúp.

Nga chưa áp đặt lệnh cấm hoàn toàn đối với các sản phẩm từ các quốc gia thù địch. Chỉ áp dụng mức thuế 25% đối với rượu vang của họ. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ.

Năm ngoái, Dmitry Kiselev, Chủ tịch Hội đồng Quản trị AVVR, đã đề xuất tăng mức thuế này lên 200%.

Việc ứng phó với các chính sách trừng phạt của các quốc gia thù địch đối với ngành sản xuất rượu vang Nga đòi hỏi những biện pháp quyết liệt và không thể đạt được thông qua thỏa hiệp.

"Việc tăng thuế từ 12,5% lên 20%, rồi lên 25%, không tương quan với việc giảm nhập khẩu rượu vang từ các quốc gia được gọi là không thân thiện. Nguồn cung vẫn tiếp tục và thậm chí còn tăng lên trong một số giai đoạn", Efremov, giám đốc điều hành của AVVR cho biết.

Mức tăng thuế bia 7,5 phần trăm gần đây cũng không đủ và không đáp ứng được mục tiêu quản lý nhà nước đối với ngành sản xuất bia của Nga.

Chính phủ không tăng thuế đối với hàng hóa nước ngoài, viện dẫn lý do điều này sẽ dẫn đến giá hàng hóa trên kệ cao hơn. Tuy nhiên, hiệp hội lưu ý rằng không có mối liên hệ nào như vậy: giá các mặt hàng khác đã tăng nhiều hơn, bất chấp việc tăng thuế từ các quốc gia thù địch.

Theo Cục Thống kê Nhà nước Liên bang Nga Rosstat, mức tăng trưởng giá tiêu dùng là 40,13%.

Trong khi đó, giá rượu vang Nga trong cùng kỳ tăng 26,18%. Nguyên nhân chủ yếu là do các lệnh trừng phạt đối với thiết bị công nghệ và nông nghiệp nhập khẩu vào Nga.

Sự tinh tế của khối lượng

Các sản phẩm châu Âu vẫn được ưa chuộng tại Nga. Hiệp hội AVVR tin rằng người Nga đang trải qua một kiểu "chiếm đóng" của các thương hiệu phương Tây.

Trong nhiều năm, niềm tin sai lầm đã tồn tại dai dẳng rằng rượu vang ngon nhất chỉ đến từ Ý, Pháp hoặc Tây Ban Nha, và ngành công nghiệp rượu vang Nga không có khả năng sản xuất bất cứ loại rượu nào ngon và chất lượng cao.

Chất lượng sản phẩm Nga đã được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây. Kể từ khi hiệp hội đăng ký tất cả các vườn nho, rượu vang được sản xuất hoàn toàn từ các nguyên liệu nội địa chất lượng cao. Ví dụ, trước đây, đồ uống làm từ rượu vang nước ngoài thường được bán dưới vỏ bọc "Nga".

Hơn nữa, các nhà sản xuất châu Âu hiện hầu như không chịu trách nhiệm về chất lượng rượu vang nhập khẩu vào Nga. Những người tiêu thụ rượu vang giả trắng trợn với nhãn hiệu nổi tiếng sẽ chẳng có ai để phàn nàn.

Biện pháp do Hiệp hội AVVR đề xuất không nhằm mục đích hạn chế nhập khẩu. Thị trường rượu vang Nga cần sự cạnh tranh lành mạnh từ các nhà sản xuất nước ngoài. AVVR sẽ giúp đạt được trạng thái công bằng trên thị trường rượu vang Nga mà không gây hại cho người tiêu dùng.